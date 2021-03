Más lío en el K4: Cristian Toro y Carlos Garrote presentan la baja médica

Nueva vuelta de tuerca al polémico proceso de selección del K4 500 que representará al piragüismo español en los Juegos Olímpicos de Tokio. Después de que este martes surgiesen las sospechas de amaño entre los candidatos tras unas acusaciones del expresidente federativo, Juan José Román Mangas, este miércoles la propia Real Federación Española de Piragüismo (RFEP) confirmó que el viveirense Cristian Toro y el zamorano Carlos Garrote han presentado la baja médica “tras la tensión acumulada estos días”.

“Me hace sospechar que yo soy velocista, me cambian por un fondista y el barco va más rápido”, apuntó Cristian Toro en Televisión Española. “Llevo 72 horas que apenas he comido, no he dormido, y no estoy para que me evalúen ahora mismo”, añadió el palista gallego, uno de los supuestos perjudicados en el proceso de selección según Román Mangas pues la tripulación subcampeona del mundo (Saúl Craviotto, Marcus Cooper Walz, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade) fue cuatro segundos más rápida en las pruebas que las combinaciones con Toro o Garrote. En el barco solo caben cuatro y dos se quedarán fuera tras un examen que el seleccionador Miguel García quiere completar esta semana.

“Es un proceso complicado y hay seis deportistas que son medallistas olímpicos o mundiales, y solo cuatro pueden ir a los Juegos”, explica García, quien admite que la situación de inestabilidad está “afectando” al equipo.

El K4 que se proclamó subcampeón mundial realizó este miércoles su contrarreloj en la concentración de Trasona (Asturias), una vez que Toro y Garrote presentaron la baja médica.