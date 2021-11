Torrens y María Conde bendicen el debut de Méndez

La selección española femenina de baloncesto comenzó con victoria la nueva etapa del técnico gallego Miguel Méndez, un trabajado triunfo (62-66) en Hungría, en el inicio de la fase de clasificación del Eurobasket de 2023.

Alba Torrens (19 puntos) y María Conde (16 puntos y 13 rebotes) brillaron en Szekszard, donde las locales apretaron para responder a cada golpe español. Con la ausencia de la campeona de la WNBA Astou Ndour, la zona fue un problema para la defensa española, con una Hatar que se fue a 22 puntos.

Los nervios del estreno de una nueva etapa se dejaron notar en un primer cuarto malo, con 2 de 11 en tiros de campo. Torrens, con 9 puntos, fue ya el faro, pero las de Méndez necesitaban mejorar y mucho (15-14). La balear tiró también del carro en el inicio del segundo cuarto, cuando la cuatro veces campeona de Europa comenzó a entonar todas las facetas del juego, el balón se movió mejor, el rebote se peleó y las canastas empezaron a entrar. Hungría frenó el ritmo rival con muchas faltas, y pelearon cada parcial en contra. Así, las de Méndez tuvieron dos buenas opciones de escapada.

El 30-40 de la reanudación tampoco fue definitivo, y en cada pájara Méndez aprovechaba para pulir sus detalles. Faltó compenetración y soltura, pero la calidad de las españolas mantuvo siempre un marcador favorable. Goree y Lelik sumaron para las húngaras, pero España también encontró artilleras.

Gil, Leo Rodríguez y Carrera contribuyeron a que la respuesta local no truncara el doble estreno español, el de una nueva fase continental y el de Méndez. Mediado el último cuarto seguía el toma y daca (51-60) al que no renunció Hungría, el rival más duro, más ante su público, que no evitó que España dé el primer paso hacia el Europeo.