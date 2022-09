Triunfo histórico del vigués Martín de la Puente: campeón del US Open en dobles

“Sin palabras para describir la alegría al ganar mi primer Grand Slam con el gran Nicolas Peifer. Todo mi agradecimiento a todo mi equipo de trabajo y los que me animáis y apoyáis siempre”. Con estas palabras a través de su cuenta de Twitter, el vigués Martín de la Puente, número seis del ránking ITF de tenistas en silla de ruedas, mostraba su enorme alegría tras ganar este sábado junto con el francés Nicolas Peifer el Abierto de Estados Unidos en dobles, al superar en la gran final (4-6, 7-5 y 10-6) a la pareja británica formada por Alfie Hewett y Gordon Reid.

De la Puente y Peifer llegaron a la final tras superar en octavos a los neerlandeses Maikel Scheffers y Ruben Spaargaren por 6-4 y 6-0 y deshacerse en semifinales del también neerlandés Tom Egberink, número uno del mundo, y el belga Joachim Gerard, en un encuentro que se resolvió con un marcador muy reñido, por 3-6, 6-4 y 6-10.

Este título supone el primer Grand Slam para el tenista gallego, de 23 años, y el primer grande para un tenista español en silla de ruedas. Además, De la Puente y Peifer sumaron en Nueva York la tercera victoria del año juntos en dobles. Los otros dos títulos fueron el Open Británico y el Open Toyota Isla de Ré, en Francia.

Tras la victoria del tenista vigués, el vicepresidente segundo y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, valoró el triunfo como un “éxito sen precedentes” y que “volve a poñer de manifesto a gran capacidade de superación dos deportistas galegos”. Además, afirmó que, “de seguro, Martín acadará moitos e novos triunfos que seguirán colocando a Galicia na elite do tenis, xa que é un deportista que non deixa de sorprendernos e continua batendo récords día tras día”.

Desde la Xunta añadieron que “este é o primeiro título de Grand Slam para Galicia desde que Lourdes Domínguez se proclamara campioa da categoría Júnior de Roland Garros en 1999”.

Martín de la Puente participó en los Juegos Olímpicos de Río y Tokio, consiguiendo un diploma en cada cita olímpica. “En novembro do ano pasado converteuse no primeiro español en entrar no Top 10 mundial de tenis en cadeira de rodas. No mes de xuño do presente ano acadou a primeira vitoria nacional en cadeira de rodas en Roland Garros e agora vén de acadar un Grand Slam para Galicia, 23 anos despois”, destacaron ayer desde la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.