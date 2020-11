Un gol de Miguel Duque alarga en As Pontes la racha del Bergantiños

As Pontes. La tercera victoria consecutiva del Bergantiños, segundo clasificado del Subgrupo A de la Tercera División gallega, la rubricó un solitario tanto de Miguel Duque contra As Pontes (0-1). As Pontes, que repitió comparecencia como locatario, realizó méritos para empatar el partido durante la segunda parte.

El encuentro comenzó sin un dominador claro. Los locales encontraron espacios en algún contragolpe inacabado por Mitogo, mientras que el Bergantiños no consiguió imponer su control. Rebasado el primer cuarto de hora, los visitantes encontraron vías de penetración con centros desde la banda derecha. Merced a ello, y a través de una combinación entre Vela y Marcos Remeseiro, se produjo un centro del segundo cabeceado fuera por Yelco.

El Bergantiños marcó al contraataque. Miguel Duque recibió a 40 metros de puerta, condujo hasta deshacerse de su par y batió a Paco por bajo. Antes del descanso, Yelco estuvo a punto de ampliar la diferencia al cabecear alto un centro de Vela.

En la segunda parte, la mayor presencia ofensiva local se produjo tras las primeras sustituciones del encuentro. Rubén Pardo, uno de los recambios del entrenador Luis Santiago, no pudo finalizar una penetración combinada por el carril y, a un cuarto de hora para el final del choque, Adrián estuvo desatinado con un chut desde fuera del área y también Dani Pájaro con otro cercano a la escuadra.

A pocos minutos para el final, Uzal salvó de cabeza un remate del revulsivo Óscar Martínez, que tuvo otra ocasión para firmar el tanto del empate en la última acción, pero no pudo superar la barrera visitante en un libre directo. CARLOS CASTRO/ADG