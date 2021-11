Un Hobbs “inmenso” demuestra su progreso sin alcanzar el 100 %

“Hobbs ha estado inmenso en ese momento del partido y con sus canastas lo ha decidido”, reconoció el entrenador del Zaragoza, Jaume Ponsarnau, minutos después de caer el sábado frente al Monbus Obradoiro (87-82). La cuarta victoria del equipo santiagués llegó tras un partido sólido (pese al mal segundo cuarto), con más acierto del demostrado en las últimas semanas y con un protagonista algo por encima de los demás, un Braydon Hobbs que exhibió jerarquía y talento en los instantes más calientes.

El base llegaba a medio gas, bastante mejor que la semana anterior, pero sin haber podido entrenar todavía con normalidad al arrastrar cierto dolor en un tobillo que no acababa de recuperarse de un esguince. Su progreso, que ya adelantó dos días antes Moncho Fernández, quedó patente al verle dirigir y decidir. Cuando él está bien, el Obradoiro también lo nota.

Regresó a la pista en el último cuarto con 6:21 minutos de reloj y un marcador de 70-68. A 4:52 del final, encestó un triple desde más de siete metros que situó el 75-70 y dio al Obra una ventaja para administrar. Por si había dudas, con 44 segundos en el electrónico puso la puntilla con otro lanzamiento de tres puntos (82-75), y a 21 segundos del final, con el Zaragoza ya a la desesperada, forzó una falta antideportiva de Sipahi y encestó los dos tiros libres para anular el último intento visitante (84-78).

Jaume Ponsarnau, entrenador del Zaragoza, admitió en rueda de prensa que el primero de esos triples fue clave: “Ellos han aprovechado una canasta de mérito, porque era de distancia, y ese impulso les ha dado aire para llevar la iniciativa y hacer lo que querían hacer”. También Moncho Fernández, técnico del Obra, elogió a Hobbs: “Qué maravilla que los descansos tengan que ser porque físicamente no está a su mejor nivel y no porque el dolor del tobillo lo inhabilita totalmente. Lógicamente Braydon tiene que ser un jugador importante, por su experiencia, conocimiento y habilidad. Cuando está bien, nos ayuda mucho”.

SIN DOLOR. El propio base de 32 años exteriorizó sus sensaciones el sábado. “Tuve un par de entrenamientos buenos y creo que eso fue clave para recuperar mi ritmo. En las últimas dos semanas he estado dentro y fuera de los entrenamientos y ahora me siento bien. No al cien por cien, pero esta semana será muy buena para mí, para poder ponerme en forma y concentrarme en ayudar al equipo todo lo que pueda”.

Sin estar al cien por cien, fue el jugador del Obradoiro más valorado (21), con una estadística de 11 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias... y 2 tapones. Ahora, agradece llegar a la pausa de la Liga Endesa con un triunfo en el bolsillo. “Es muy importante. Todas las victorias lo son pero nunca es bueno irte a un parón FIBA con una derrota”, argumentó Braydon Hobbs.