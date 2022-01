Un paso más: ‘Facer Cidade’ con los nuevos Bono Deporte

Era su prioridad cuando se creó el proyecto hace más de 30 años y con el mismo tesón, idéntica ilusión, aunque contextos y protagonistas diferentes, el objetivo se mantiene: servir de nexo de unión entre educación, cultura y deporte. Con esta premisa trabaja la Fundación Fedesa nacida desde el Instituto Rosalía de Castro de Santiago y capitaneada siempre por Ubaldo Rueda, y sobre ella se suceden las iniciativas y las actividades para que lo que ya es una realidad no decaiga. En este marco -o con este pretexto- el presidente del CB Rosalía reunió de nuevo ayer en el emblemático Café Casino de Santiago a algunos de los mejores ángeles custodios de su propósito.

El secretario xeral de Política Lingüística de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria Valentín García, la concelleira de Acción Cultural e Igualdad Mercedes Rosón, el director do IES Rosalía Xabier Mouriño, y el presidente de la Asociación Comercio Punto Compostela José Antonio Seijas, entre otros, arroparon la presentación del nuevo Bono Deporte, en realidad un premio a la fidelidad de quienes acuden cada sábado a la cancha colegial para apoyar al equipo de la Liga Femenina 2.

El incentivo consistirá en dos cheques por valor de 100 euros cada uno para gastar en los establecimientos adheridos a la Asociación Comercio Punto Compostela: uno se sorteará entre los aficionados en general y otro entre los escolares de los alumnos de los diferentes centros de la ciudad de forma rotatoria.

El propósito es crear ciudad, que el primer paso que se dio hace ahora un año con el acuerdo firmado con el gobierno autonómico de dar el nombre de Institutos de Compostela-Xunta de Galicia al primer equipo de baloncesto femenino de Santiago vaya más allá hasta el punto de enganchar también para la causa al tejido empresarial.

“A intención destes bonos é implicar a toda a cidade nun proxecto deportivo, nun proxecto que nace no Rosalía, que segue existindo e manténdose no Rosalía grazas á tenacidade de Xabier Mouriño e de Quico Montero con moito esforzo. Pero o proxecto pretende converterse, a través de Institutos de Compostela, en proxecto de toda a cidade cun apoio decidido da Consellería de Cultura e Educación xunto ao Concello”, subrayó Rueda que valoró la iniciativa al añadir: “Este proxecto ten a súa dimensión cultural, porque falamos de deporte galego, deporte en galego e deporte feminino e de alto nivel. Este é o equipo que nos vai representar”.

“Construír cidade é crear tecido social que sei que é unha das túas prioridades, José Antonio, e esa tamén é a nosa. O traballo que estades a facer é extraordinario”, agradeció el presidente del CB Rosalía la ayuda de la Asociación Comercio Punto, cuyo máximo representante alabó a su vez el papel de “pegamento” de Ubaldo Rueda para tantas y tantas actividades.

“Facer cidade dende un centro de coñecemento como é o IES Rosalía é fundamental” para Xabier Mouriño, mientras que el entrenador de la LF-2, Chiqui Barros, subrayó que “confiamos estar á altura”. “Levo catro tempadas en Santiago e é o sitio no que máis a gusto e máis involucrado me sinto cun proxecto. Temos que dar o mellor de nós e por iso estamos agradecidos. As nenas e a xente do club meréceno”, añadió.