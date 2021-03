Un rival ‘de récord’ en el mejor fin de fiesta del Ulla Oil Rosalía en LF-2

Santiago. Con el deber cumplido, la satisfacción de que el trabajo y el esfuerzo les permitirá repetir el próximo curso en la Liga Femenina 2, y el deseo de celebrar la ansiada y peleada permanencia junto a sus aficionados, el Ulla Oil Rosalía cierra este sábado (19.00 horas) la temporada 2020/21 recibiendo en la pista del IES Rosalía al Baxi Ferrol.

“Afrontamos el encuentro con la tranquilidad de haber conseguido el objetivo de salvarnos. Es un partido para disfrutar, para seguir compitiendo y para seguir consiguiendo nuestros objetivos a largo plazo”, afirma el segundo entrenador colegial Jesús Montero. Enfrente estará hoy el Baxi Ferrol, el líder invicto de la competición, el plantel de los récords siendo el conjunto que más puntos anota (84, 6 por cita), que menos encaja (apenas 50,6), el que más rebote captura, más asistencias da... “Sabemos que jugamos contra el primer clasificado, que buscará el 26-0, que está diseñado para ascender a LF, que tiene superioridad física y que aunque pueda estar pensando en la fase va a salir a ganar”, asume el técnico ayudante del Ulla Oil. “Es un equipo que juega muy lejos del aro, que todas las jugadoras pueden tirar de 3, que defiende las situaciones de bloqueo directo muy agresivos, con un dos contra uno a toda la pista. Es un partido muy difícil pero que vamos a intentar competir y ganar”, enfatiza.

Ausencia. En este partido no estará la única jugadora extranjera del Rosalía este curso, Leticia Soares, que esta semana se marchó a Brasil. “Leticia se portó muy bien, nos dio realmente los días que nos tenía que dar y eso fue muy importante porque al final la trajimos para lograr un objetivo. Invertimos tiempo con ella pero al mismo tiempo fue muy agradecida”, afirma Chiqui Barros. “Le había prometido que si estábamos salvadas, como ella ya tenía un contrato en Brasil, la dejaríamos marchar. Así ella puede irse a Río de Janeiro, estar un par de días con su familia, y desde allí incorporarse a Sao Paulo al equipo que la fichó. Esto no va a influir en que no afrontemos el partido con la máxima seriedad”, insiste el técnico. Esta ausencia permite que por primera vez coincidan las tres júniors en la convocatoria: Nerea Liste, Marta López y Laura Golpe. c.guillén