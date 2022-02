Un tanto de Toni da al Arzúa el duelo aplazado ante el Juvenil

Un golazo de Toni en el minuto 19 permitió al Arzúa derrotar al Juvenil de Ponteareas en un partido disputado este miércoles, dos meses más tarde de la fecha original. El cuadro preparado por Chollas, que aún debe disputar otros dos compromisos aplazados, al margen de la jornada completa, suspendida en su día por la Federación Galega, se recuperó del traspiés del pasado fin de semana en A Estrada y quedó situado a seis puntos del quinto clasificado.

Salió mejor el cuadro local, que dominó el choque desde el pitido inicial y generó oportunidades gracias a las internadas por banda de sus carrileros, Óscar Lorenzo y Viqueira. A partir de esas incursiones, las superioridades con los mediapuntas le permitió visitar el área visitante con asiduidad.

Aunque gozó de oportunidades, la de real peligro acabó en la red. Cerca del ecuador del primer acto, en una posesión larga en la que el bando anfitrión movió el cuero de izquierda a derecha, y nuevamente volvió al sector zurdo, acabó con un remate desde la frontal de Toni, con el interior de su bota derecha, que se coló por la escuadra de la meta custodiada por Dani Sampayo, quien no atisbó a reaccionar ante lo ajustado del tiro.

Con el 1-0 el Juvenil de Ponteareas se estiró, pero no consiguió hacer mella en la zaga del Arzúa, que no mostró cicatrices a pesar de jugar su segundo compromiso en el 2022. De hecho, la retaguardia local también supo controlar el paso adelante que dio su rival en la segunda mitad, que se adentraba en territorio anfitrión con asiduidad, pero no era capaz de adentrarse en el área. Los esfuerzos se limitaron a remates lejanos que en ningún momento supusieron un contratiempo para Christopher.

La victoria permite, además, prolongar la buena racha del cuadro preparado por Chollas en casa. Al margen de tener que disputar, aún, dos partidos aplazados en su día, O Viso no es testigo de una derrota desde el 9 de octubre del pasado año.