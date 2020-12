Un total de 51 clubes de Segunda y Tercera Galicia rechazan competir

Un total de 51 equipos de Segunda y Tercera Galicia, pertenecientes a la subdelegación de Santiago, enviaron una carta al presidente de la Real Federación Galega de Fútbol (RFGF), Rafael Louzán, expresando su malestar con las decisiones tomadas por el ente federativo relativas al inicio de la competición, al tiempo que anuncian su renuncia a competir esta temporada.

SDC Recesende, Agrón Barcala CF, SD Santa Cruz Montaos, Brión SD, Atlético Fátima, CD Galicia Bealo, SH Palmeira, SD Araño, SD Valiño Cabo de Cruz, Vilatuxe FC, CD ADC de Guimarei, AD Manuel Peleteiro, CF Rarís, ACUD Camporrapado, Sporting Lampón, CD San Mamed, CF Portomouro, Furia Athletic Club, CD Berres, Atlético Oleiros, SD Bandeira, SD Carcacía, Milladoiro SD, Racing San Lorenzo, SD Cures, Baroña CF, Atlético Orosino, Trazo CF, UD Val do Ulla B, Cogal Rodeiro CF, SD Abanqueiro, Porto do Son CF, UD Queiruga, Tordoia SD B, Carreira CF, SD Urdilde, CD Artes, Lesende CF, SD Silleda, CIRE Melide, Crocha Balompé CF, Biduido SR, SD Deixebre, SD Luaña, UD Santiso FC, EF Boqueixón, Bastavales UD, SD Dubra B, Cacheiras SD, Vista Alegre CF B y Resmón CF son los equipos que firman la misiva.

Estos clubes lamentan que “se tomen este tipo de decisións sen ningún tipo de consulta nin consenso cos clubs”, en referencia al comienzo de las competiciones y al descenso que sufrirían aquellos equipos que decidan no competir este temporada.

“Non somos clubs profesionais e isto suporía un risco e grandes dificultades para as nosas entidades”, continúan los clubes, que solicitan una rectificación por parte de la Federación Galega.

Ente los motivos para renunciar a competir, exponiéndose al descenso por ello, estos clubes citan que “os xogadores das categorías rexionais non viven do fútbol, é un pasatempo, polo tanto non teñen ningún tipo de necesidade de poñer en risco a súa saúde e os seus familiares”.

En la carta los clubes ponen sus ojos ya en la temporada 21/22, pues no entienden cómo se puede competir en medio de la pandemia actual: “Cremos que non ten sentido comezar agora cando nos próximos meses se vai comezar unha vacinación a nivel estatal que pode permitir unha certa inmunidade de rabaño ó longo do verán que permita comezar a tempada 2021/2022 cunha relativa normalidade”.

También citan como causa de su rechazo la dificultad para formar las plantillas, pues “son moitos os que non queren arriscarse a un contaxio ou a verse sometidos a cumprir unha corentena que poida traer consigo algunha consecuencia laboral”.

Las instalaciones, en cuanto a vestuarios y gradas, tampoco permitirían cumplir los protocolos, aseguran los clubes, que declaran que “competir agora sería unha ruína. Os ingresos vense reducidos, os patrocinadores non están en condicións de axudar, apenas se propón un descenso do 20 % no prezo das fichas cando a tempada vaise ver reducida nun 50%, etc.”.