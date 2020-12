Una exhibición triplista como no se había visto nunca en el Obra

Los obradoiristas con buena memoria tampoco habrán olvidado la visita del Joventut a Sar en la campaña 2009/10, otro 3 de enero... pero de 2010. Con el plantel de Curro Segura lanzado antes de perder sus opciones de Copa del Rey la semana siguiente en la cancha del Estudiantes, superó por 106-90 a la Penya en un choque en el que le salió casi todo, con un 14/23 desde la larga distancia (61 %).

POCOS INTENTOS. De la estadística del Obra contra el Zaragoza, hace dos días, llaman la atención varias cifras. No solo la marca de 16 triples a favor, sino también la de 25 intentos, que evidencia la buena selección de tiro de los pupilos de Moncho Fernández. No fue un bombardeo al conjunto maño, fue una sucesión de lanzamientos con precisión quirúrgica. Y no fue responsabilidad exclusiva de Kassius Robertson. El escolta canadiense fue el indiscutible y merecido protagonista con 37 puntos en su cuenta y 9/14 desde la larga distancia, pero sus compañeros se combinaron para firmar un nada desdeñable 7/11.

De hecho, el Obradoiro estuvo por debajo de su promedio de triples intentados esta temporada. Probó suerte 25 veces, y solo en dos de sus anteriores catorce encuentros se había quedado por debajo de esa cifra: lanzó 18 tiros lejanos en la pista del Manresa, donde cosechó la victoria de la segunda jornada, y 23 en la del Unicaja, donde perdió.

El cuadro santiagués ya había demostrado la recuperación de su buena mano en la derrota del jueves frente al Joventut (83-87). Pese al desplome final que le hizo desperdiciar una ventaja de siete puntos a dos minutos y medio de la conclusión, el Obra anotó 15 de sus 31 triples, con un 48 % de acierto muy superior al 34 % de sus seis anteriores tropiezos seguidos.

A LA ESPERA DE POZAS. El Monbus Obradoiro espera prolongar esa mejoría en su compromiso del próximo domingo en la pista del UCAM Murcia (12.00 horas), que empezará a preparar hoy con la incógnita de Pepe Pozas. El capitán obradoirista se torció el tobillo en una fea acción del último cuarto ante el Zaragoza y ayer se sometió a diversas pruebas aunque no conocerá el diagnóstico de su lesión hasta hoy.