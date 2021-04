Una foto para la historia

Los jugadores y el cuerpo técnico del Monbus Obradoiro no faltaron a su cita anual con el Consejo de Administración en la pista del Multiusos Fontes do Sar para el tradicional posado de familia. Allí se citaron con varios miembros de la directiva de la entidad que no quisieron perderse este momento para charlar e interesarse por el día a día del plantel, dejando para la posterioridad una imagen que ojalá no se repita, pues todos los integrantes posaron con mascarilla a causa de las medidas de restricción a causa de la COVID.

Este es un año histórico para el Obra pues no solo se cumplen las bodas de oro de la entidad, si no que celebra su diez temporadas consecutivas en la elite del baloncesto nacional, la Liga Endesa, un hecho que ningún otro club gallego ha logrado hasta ahora.