Una pista de atletismo homologada en Santiago, anhelo para finales de año

Es un obra muy reclamada en el deporte santiagués y parece cuestión de meses que el estadio de la Universidade de Santiago (USC), ubicado en el Monte da Condesa del Campus Vida, cuente al fin con una pista homologada para competiciones de atletismo. Así lo confirmó este lunes la concelleira de Deportes, Esther Pedrosa, quien confía en que a finales de año el proyecto sea una realidad.

“Seguimos a manter a liña de colaboración coa USC cunha aportación de 150.000 euros para mellorar as pistas de atletismo. Falei hai unha semana coa vicerreitora, xa está licitándose o proxecto e intentarase acometer este verán”, señaló Pedrosa.

La titular de la Concellería de Deportes de Santiago precisó que es una remodelación que debe realizarse con calor y en seco, y que una vez realizada el visto bueno de la Real Federación Española de Atletismo no debería demorarse demasiado tiempo.

“Esta pista faise con proxectado de tartán, non é como outras nas que se pon unha especie de alfombrilla. Ten que ir en quente, ten que facer calor e non pode chover porque se non arrastraría o tartán”, detalló la concelleira. “Imos poñer que a fagan en agosto ou setembro. Calculo que terá que pasar un mes entre que se entrega a obra e que se homologa pola Federación Española. Penso que a finais deste ano podería estar homologada. Eu intentarei movelo para que sexa así”, añadió Esther Pedrosa, atleta máster con una larga carrera con multitud de medallas a nivel gallego, español e internacional.