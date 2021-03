Va de santoral

Sin San Birutis como gran referencia en el juego interior, salvo acciones puntuales de Cohen o Enoch y alguna entrada a canasta de los exteriores, las opciones para ganar un partido por parte del Obra vienen desde el acierto en el tiro de más allá de la línea de 6,75. Con Birutis hubo partidos en los que el equilibrio entre el juego exterior y el interior se producía cuando Laurynas taladraba dentro de la zona, ahora este equilibrio no lo tenemos porque incluso Enoch, su teórico sustituto, es un jugador que en sus mejores partidos hizo más daño jugando de cara que de espaldas y además su media de minutos no es muy alta.

El Obra es el tercer equipo de la Liga en intentos de tiros de 3 puntos y el último en tiros de 2. Con esta filosofía de juego, diferente a la de la mayoría de los equipos, año tras año se ha sobrevivido ganando el título de la Santa Permanencia en la ACB. Con este histórico bagaje deberíamos ser optimistas y pensar que si San Acierto nos ayuda obteniendo buenos porcentajes en el tiro exterior, suben las opciones de triunfo, pero si San Acierto está en horas bajas se va a sufrir mucho pues el Obra vive y muere desde el triple.

Santa Defensa no encaja en esta temporada demasiado ya que aunque tácticamente se planifique y desarrolle perfectamente se ha sufrido mucho en la correcta ejecución y en la sujeción en los 1 contra 1 de los bases y escoltas contrarios. Tampoco somos un equipo muy atlético como para que San Rebote se ponga siempre de nuestro lado y aunque por esfuerzo y trabajo esta batalla se ha ganado en algunos partidos, nos cuesta también bastante.

A todo esto hay que añadir en el partido contra el Joventut, Santa Pérdida fue generosa para el contrario 18 veces, que son muchas para poder ganar un partido fuera de casa y la mejor muestra fue que la última, absurda por cómo se produjo, tiene como consecuencia el perder la opción de jugar para por lo menos optar a empatar el encuentro ante la Penya, que tenía el partido más que controlado y con una racha de San Acierto desde el triple, el Obra en un plis plas volvió a un partido que tenía más que perdido y que desgraciadamente perdió.

Nos queda Santa Dinámica que es una santa que taladra el coco de los jugadores y atenaza sus muñecas y sus piernas cuando no te ayuda. Cuando está de tu lado y ganas, la santa te ayuda a creer, a crecer, a remontar y a tener fe para ganar lo que a priori es imposible. Ahora no está con el Obra y sí ayuda mucho a los que vienen detrás, Acunsa, Betis o Estudiantes, los más beneficiados de la jornada, a los que hasta hace poco no les hacía ni caso. Al no poder contar con el santo más importante que siempre tuvo el Obra, San Público de Sar, ganar en casa se hace más difícil y su gran ayuda se echa de menos. El Obra tiene que ponerse las pilas para que las luces, ahora de led, que alumbran los altares de Los Santos se enciendan y todo vuelva por donde tiene que ir.

Por cierto, lo de San Público en Santiago no lo comprendo, está en la misma situación que los pimientos de Padrón, en unos pabellones sí y en otros no. Difícil de entender para niños y padres.