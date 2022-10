Verstappen sale desde la 'pole' en Suzuka

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha reconocido que le da “bastante rabia” haberse vuelto a quedar cerca de la pole en el Gran Premio de Japón, y ha resaltado que “por alguna razón” lleva varias sesiones de clasificación en las que “esa última media décima siempre cae del otro lado”.

“La clasificación ha ido bien. He ido cómodo con el coche, he hecho vueltas bastante buenas pero otra vez media décima que nos falta para conseguir una pole en seco. Me da bastante rabia porque estoy cerca de ella, llevo ya muchas carreras pero por alguna razón esa última media décima siempre cae del otro lado”, señaló en declaraciones a DAZN.

Sin embargo, el madrileño también se queda con “lo positivo” del sábado. “He hecho una vuelta bastante buena, una pena la última chicane, que se me ha ido una décima o décima y media en la que se me ha ido la pole”, dijo. “Tanto en seco como en mojado este fin de semana estoy yendo rápido y bien, así que espero estar en la lucha mañana. Ahora a esperar y ver qué hace el tiempo, el viento y la lluvia, que está llegando y ver en qué tipo de carrera nos encontramos”, indicó.

Sobre las condiciones climatológicas para el domingo, Sainz aseguró que le dan “bastante igual”, aunque sabe que una carrera en mojado dificultará a Verstappen convertirse en campeón del mundo. “Si queremos batir a Max sabemos que en seco y en carrera él va muy rápido. El Red Bull cuida mejor los neumáticos, ya lo hemos empezado a ver en los Libres 3, igual en ritmo de carrera pierde un poco más. Igual una carrera mixta en la que pase un poco de todo y nos podamos aprovechar, pero estamos los tres muy cerca los unos de los otros. Va a estar apretado pase lo que pase”, concluyó.