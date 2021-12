Vicedo: “Siempre me gustó sufrir a Moncho y ahora disfrutarlo es un placer”

Va por el tercer play book en lo que va de curso, cada uno con su propio idioma baloncestístico, sus propias reglas, normas, filosofía. Ha pasado de Málaga a Fuenlabrada y ahora le toca el norte, una Compostela que todavía no ha visto sin lluvia pero en la que ansía llegar al verano. Sustenta cada cambio con optimismo, con el aval de 12 años de trayectoria en el Estudiantes, con sus momentos buenos y malos, su internacionalidad en todas las categorías de la selección y una lección que ni olvida ni quiere que sus compañeros, sean quienes sean, olviden: “Si el trabajo diario es a un nivel alto y es constante, tienes mucho hecho. Sólo así las victorias irán llegando”.

Edgar Vicedo fue presentado ayer como nuevo jugador del Monbus Obradoiro en las instalaciones de Wonder Sport Center, miembro del Club de Empresas Obradoiro, y no dudó en recoger el guante que le lanzó José Luis Mateo, director general del club, quien tras subrayar sus “cualidades físicas y técnicas, su experiencia y su polivalencia para poder ayudar al equipo”, y de reiterar que el club está “muy contento con esta incorporación”, le dio la bienvenida deseándole suerte “en una etapa que no solo sea de dos meses en el club”.

Por eso el madrieño no perdió la sonrisa y se mostró enormemente agradecido al Obra por su fichaje. “Aunque me suba en un tren en marcha los pocos días que llevo aquí me han acogido como si estuviera desde el primer día. Tanto el cuerpo técnico como mis compañeros me están haciendo el trabajo mucho más fácil, el trabajo táctico, y eso es de agradecer. Por eso para mí es como si llevara desde el inicio de la temporada y no tan pocos días”, enfatizó Vicedo.

El alero reconoció que “sabía que a Moncho le gustaba mucho el tema táctico, pero el feedback al que llega siempre me parece algo muy curioso y hasta divertido”. “Cuando se coge el ritmo es muy bonito de ver. Por eso me llamó mucho la atención cuando contactaron conmigo. Me gustó la idea porque siempre me ha gustado el Obra, sufrir a Moncho de rival y ahora poder disfrutarlo es un placer”, confesó el jugador formado en el Estudiantes.

Gran recibimiento. Insistió el nuevo pupilo del Monbus en que la forma en que le ha arropado el grupo “desde el principio”. “Luego ya viendo el partido con Álex (Suárez) al final como que ya hubo una unión rápida y eso caracteriza al Obradoiro, que es como una pequeña gran familia. Es muy positivo verlos tan compenetrados. Es algo fuerte, la verdad”, meditó.

Tiene claro qué debe aportar al Obra, pues su fichaje viene a suplir la baja indefinida de Álex Suárez en el 4. “Sobre todo me ha pedido que transmita energía, dejarme todo en la pista como hago siempre, dar ese plus de jugar abierto. Al final soy un 3 que puede hacer un poco la posición de 4 y aprovechar eso. Ya lo hice en selección en varias oportunidades y me siento cómodo. Vengo a darlo todo y a intentar quedarme más de dos meses”, insistió.

¿Y cómo se prepara uno para el papel de ‘temporero’? “Al final todo esto se da por una serie de circunstancias que suceden en verano. Entonces fue duro porque tras 12 años en el mismo sitio, de repente no tener nada... fue un verano bastante duro en lo personal en ese aspecto, pero creo que en el primer cambio que he hecho de equipo ya me encontré más cómodo. Me lo tomé como algo normal e intento vivir las experiencias, coger lo bueno de cada cosa y exprimirlo al máximo”, responde Edgar Vicedo.

“Los tres sitios son bastantes distintos. Por suerte intento amoldarme rápido, ver, observar y escuchar y eso me ayuda a estar preparado para ayudar en lo posible. Sé que en tan corto tiempo a lo mejor no da para hacer muchas cosas pero intento aprovecharlo al máximo”, sopesa.

No pudo ocultar la sonrisa el madrileño cuando se le cuestionó si existía una cláusula para no revelar secretos: “Eso lo podemos hablar con los cuerpos técnicos. En los momentos de los partido poder aportar tu granito de arena con las experiencias que has tenido. En los temas tácticos intentar ayudar un poco al equipo”.

Pero realmente una de sus grandes virtudes es la polivalencia: “El tema táctico aquí es muy diferente, pero al final hay ganas de estar en pista y ayudar lo máximo posible”.