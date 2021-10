Vicente del Bosque, co mellor equipo de adestradores no ‘Camiño do Fútbol’

O Hostal dos Reis Católicos acolleu este venres a presentación do congreso internacional O Camiño do Fútbol, que organizan a Real Federación Galega e a Real Federación Española de Fútbol no Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia de Santiago os días 12 e 13 de novembro. O evento congregará a formadores de primeiro nivel que abordarán o camiño do fútbol profesional desde diferentes perspectivas: adestradores, árbitros, analistas, preparadores de porteiros, seleccionadores, directores deportivos, preparadores físicos, psicólogos deportivos...

Á presentación asistiron Alfonso Rueda, vicepresidente da Xunta; Rafael Louzán, presidente da RFGF; Sindo Guinarte, concelleiro de Turismo de Santiago; Esther Pedrosa, concelleira de Deportes; e o exadestrador da selección española e do Real Madrid, Vicente del Bosque, padriño do congreso, que recibiu a Medalla de Ouro da RFGF. Tamén quixeron respaldar a Del Bosque un bo número de dirixentes e responsables dos clubs galegos das categorías nacionais, e os patrocinadores do Congreso.

Louzán abriu a quenda de intervencións agradecendo de todo corazón a Vicente del Bosque aceptar ser o padriño do congreso con “esa naturalidade e humildade que sempre o engrandece”. O presidente da RFGF destacou que con este acto se dá “o pistoletazo de saída para poñer a Galicia no ámbito do fútbol mundial”.

Guinarte agradeceu a escolla de Santiago de Compostela como sede, “a cidade leva case mil anos recibindo ás persoas que chegan ata nós desde todos os Camiños”. É a primeira vez que Santiago acolle un congreso de fútbol.

Rueda lembrou que desde 2014, Del Bosque ostenta o título de Embaixador de Honra do Camiño de Santiago con carácter vitalicio, outorgada pola Xunta.

Na mesa redonda posterior, departiron sobre o congreso e sobre a súa vinculación ao Camiño de Santiago, así como o alto nivel do plantel de relatores. Vicente del Bosque celebrou poder formar parte dun evento vital para a preparación dos adestradores que teñen que renovar as súas licenzas ou que inician a súa formación.

Tamén houbo tempo parafalar da actualidade. Del Bosve a Xavi ve “moi preparado” a Xavi para dirixir o Barça. E dos grandes éxitos do técnico coa selección (Mundial, Eurocopa) ou co Real Madrid (Ligas de Campións). Do VAR, que “chega para axudar”... e das persoas anónimas que traballan polo fútbol.

No congreso vanse revaluar e activar as licencias UEFA. Trátase da primeira vez que se celebra fóra de Madrid. O Camiño do Fútbol poderase seguir de xeito presencial, con aforo limitado polo covid, e online vía streaming. As entradas poden adquirirse xa a través da súa páxina web ao prezo de 120 euros.

O evento conta co apoio da Xunta de Galicia, do Xacobeo 21-22 e do Concello de Santiago como patrocinadores principais.