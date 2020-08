Víctor Pérez: “Es maduro, versátil, Cohen será nuestra referencia”

“El sino del Monbus Obradoiro es reinventarse”, bajo este mantra se rodea cada inicio de temporada el club compostelano, pero si existe una línea en la que el proyecto 2020/21 ha sufrido un cambio radical, ése es el juego interior. Álex Suárez, Jake Cohen, Steven Enoch y Laurynas Birutis conformarán junto a Mike Daum (que ya demostró el pasado curso que puede aportar y rendir a un gran nivel también como 3) el grupo de pívots llamados a dar sostén, músculo y versatilidad a un equipo que arrancará el trabajo esta semana con vistas a una campaña llena de dudas, incertidumbres y donde todos cruzan -cruzamos- los dedos para que sea esquiva de sustos.

Tiene mucho trabajo por delante el escultor de pívots Víctor Pérez. El técnico compostelano se ha ganado con creces el papel de especialista en sacar el máximo rendimiento a los jugadores altos pero acepta este nuevo reto ilusionado después de un largo parón desde marzo que por momentos se hizo eterno. Sabe de la dificultad, “está claro que perdemos a dos referentes interiores muy importantes como eran Kravic y Brodiziansky que eran de las mejores parejas de la Liga” y acepta que “toca llegar a esa nivel cuando solo continúa Daum que es un jugador que el año pasado ya evolucionó a la posición de 3 y la idea es que siga ayudando en esa posición”.

Tendrá el Obra este curso dos 5 claros, Enoch y Birutis, “dos jugadores jóvenes (22 años ambos), el primero sin ninguna experiencia en el baloncesto europeo porque sale de la Universidad este año y el otro que sí lo conoce, que hace dos años fue elegido el mejor jugador de la Liga lituana, pero que viene de estar parado mucho tiempo por culpa de la rotura de un ligamento cruzado aunque ya había jugado los últimos 13 partidos de su competición”. “Son jugadores totalmente diferentes porque Enoch destacada por su capacidad física. Igual desde el primer año de ACB no tenemos un jugador de esas características en el Obra que destaque por su potencia física y por su fortaleza más que por su talento o características técnicas y Birutis es todo lo contrario, físicamente no es un portento pero tiene talento y sabe jugar”, detalla Víctor Pérez que acepta que “cada uno tendrá su particular proceso”.

La llegada de Jake Cohen procedente del Maccabi ha sido una de los grandes bombazos en el mercado para el conjunto que dirige Moncho Fernández. “Es un jugador un poco del perfil de Brodziansky, que puede desempeñar el 4 y el 5, experimentado, que lleva muchos años jugando al máximo nivel, en Euroliga, de 30 años, que conoce totalmente el baloncesto europeo y aunque nunca ha jugado en una Liga tan exigente como la ACB se supone que su adaptación será más rápida y tendrá un rol importante en el equipo”, enfatiza Víctor que cierra el análisis del juego interior obradoirista con Álex Suárez: “Es claramente un 4, un perfil de 4 puro con capacidad para abrir el campo desde el tiro de 3 puntos que es su principal virtud pero esperemos que también aporte más cosas como en su último año en la Penya donde era muy importante a nivel defensivo, a nivel reboteador”.

“Al final creo que nos quedó un juego interior que nos dará versatilidad, pues son jugadores con características diferentes que nos permitirán dar diferentes combinaciones”, asevera el técnico ayudante del Obra.

Más protagonista. La continuidad de Mike Daum fue muy aplaudida por los aficionados del Obra que creían ya perdido a un jugador joven, trabajador, que fue de menos a más en su aportación hacia el equipo pero que siempre supo demostrar temple y calidad en los momentos clave de la pasada temporada. En su segundo año en Santiago son muchas las esperanzas puestas en el ala-pívot de la eterna sonrisa: “Esperamos que sea ya un jugador con más conocimiento del baloncesto europeo, de la ACB, que vaya creciendo y este año pueda tener más protagonismo. Buscamos en él esa progresión que evidenció ya y que ahora queremos que lo haga de forma más regular”.

Lo mejor que se puede. Se ha acostumbrado el cuerpo técnico del Monbus, en sus 10 años ya junto al frente del equipo de su ciudad, a amoldarse a trabajar con las piezas que la economía y las oportunidades de mercado le ofrece. “Siempre intentamos hacer el mejor equipo dentro de nuestras posibilidades”, reitera una vez más Víctor Pérez en otra de las frases célebres del trío de técnicos obradoirista. “Siempre el equipo cuando lo dejamos cerrado es porque creemos que es el mejor posible para nosotros y el que nos va ayudar a conseguir el objetivo. Es cierto que era algo muy complicado esta vez suplir a la pareja interior Vlado-Kravic, pero creo que a priori lo hemos conseguido aunque también hay que ver cuando empiece la competición cuál es el rendimiento de los fichajes”.

“Lo que sí tenemos es un juego interior versátil con pívots de características diferentes que cada uno puede aportar sus virtudes y esperamos como siempre que el jugador que llega al Obra en agosto cuando se vaya en mayo sea mejor”, reitera Víctor Pérez.

La pieza ‘diferente’ ¿Y por qué la apuesta ahora por un jugador de las características de Enoch? “Fichamos dentro de lo que podemos, fue una opción que apareció y la valoramos mucho porque cada vez el baloncesto es más físico, es más atlético, prima en muchas ocasiones más el músculo que el talento pero no hay que olvidar que una Liga como la ACB, con lo competitiva que es, también requiere su talento. Es cierto que el baloncesto va por ahí mucho y el tener jugadores más fisicos facilita las cosas”, aclara el compostelano que subraya que no hay que ver solo a cada jugador de forma individual sino dentro del equipo y del grupo de compañeros de su posición como piezas que van encajando unas con otras.

Pero de lo que no cabe duda, por experiencia, calidad y talento, que el hombre franquicia del juego interior del Obra 2020/21 es Jake Cohen. “Sí, claramente. Los demás son jugadores o recién salidos de la Universidad, jóvenes con un futuro, rookies como Daum que no llegó a jugar ni una temporada completa y Suárez que sí tiene esa veteranía, con recorrido, pero llega con un puesto más de especialista”, admite el técnico encargado de cincelar a los interiores del cuadro santiagués.

“Con 30 años ya tiene la madurez, la versatilidad de desenvolverse en dos posiciones, y será nuestra referencia ahí a la espera de ver cómo se van adaptando y van evolucionando los demás”, añade el entrenador ayudante del Monbus.

Sin público. ¿Ve Víctor Pérez a algunos de sus pívots levantando a la afición de sus asientos en Sar? “Creo que sí. Enoch es un jugador espectacular, sus acciones transmiten mucha energía tanto en ataque como en defensa y Daum con su talento ya lo hizo más de una vez el año pasado. Cohen también tiene capacidad, Birutis desde su elegancia y su capacidad para jugar en el poste bajo, Suárez con sus triples... ojalá podamos levantar al público de sus asientos porque eso significará que habrá público”, argumenta. “Lo que sí es una pena para los nuevos es que vayamos a empezar sin gente en la grada, sin el ambiente que se genera en Sar cada partido y esa energía que es tan importante para nosotros”, lamenta.