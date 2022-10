Vilda no cita a las quince futbolistas críticas ni a Jenni Hermoso y llama a nueve jugadoras del Real madrid

MADRID. Jorge Vilda, seleccionador español de fútbol, anunció este viernes la lista de 23 jugadoras convocadas para los amistosos preparatiorios del Mundial del próximo verano ante Suecia (7 octubre) y Estados Unidos (11), en la que no está ninguna de las quince futbolistas críticas con su gestión ni las capitanas Jennifer Hermoso e Irene Paredes y destaca la presencia de nueve integrantes del Real Madrid. De esta forma, en la lista facilitada por Vilda no están las quince que hace unos días mandaron un correo a la RFEF solicitando no ser convocadas hasta que no cambien ciertas “situaciones que afectan al estado emocional, personal y de rendimiento”. Entre las ausencias también destacan las de dos capitanas, Irene Paredes y Jenni Hermoso, pese a que no habían mandado la carta como sus otras quince compañeras, así como la de Alexia Putellas, que sigue recuperándose de una lesión. El club que más futbolistas aporta es el Real Madrid, del que acudirán nueve integrantes a la concentración con Jorge Vilda, mientras que del Barcelona solo lo hacen dos y ese número podría reducirse a uno si finalmente Salma Paralluelo, que esta jornada de Liga será baja por molestias musculares, no puede acudir a la cita. El seleccionador convocó finalmente a las porteras Misa Rodríguez (R. Madrid), María Asun Quiñones (Athletic Club) y Enith Salón (Valencia); las defensas Sheila García (Atlético de Madrid), Oihane Hernández (Athletic Club), Ivana Andrés, Rocío Gálvez y Olga Carmona (R. Madrid), Ana Tejada (R. Sociedad), María Méndez (Levante) y Nuria Rábano (Barcelona); las centrocampistas Maite Oroz, Claudia Zornoza y Teresa Abelleira (R. Madrid), Anna Torrodà (Valencia), Maitane López e Irene Guerrero (Atlético de Madrid) y las delanteras Marta Cardona (Atl. Madrid), Ane Azkona (Athletic Club), Esther González y Athenea del Castillo (R. Madrid), Alba Redondo (Levante) y Salma Paralluelo (Barcelona). efe