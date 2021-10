Villestro y Victoria FC buscan puntos en casa

1.ª nacional femenina Doble compromiso en casa este fin de semana para los dos equipos compostelanos que participante en la 1.ª División Nacional Femenina.

El primero en saltar al campo será la SD Villestro, esta tarde en A Barrosa a partir de las 18.00 horas, una cita ante el Olímpico de León, tercer clasificado, que el conjunto de Pere Tobaruela afronta “co traballo feito e a seguridade de que estamos nunha progresión constante como se puido ver no partido na casa do Dépor, no que mantivemos o controlo durante moito tempo”. Enfrente tendrá el Villestro a un rival “forte, moi seguro, que ataca en querer o balón pero domina tamén varios rexistros”. “A ver se impoñemos o noso xogo e logramos os primeiros puntos”, ansía el entrenador del colista del grupo.

Por su parte, el Victoria FC llega a su cita del domingo en Santa Isabel (12.00 horas) ante el Victoria CF con solo un empate en las primeras cinco jornadas y penúltimo en la tabla, pero sin haber perdido su gen competitivo, de ahí que las santiaguesas quieran dar una alegría a su afición a costa del campeón de la pasada temporada. “Es un rival para nosotros especial pues hasta cinco jugadoras, algunas de ellas formadas en las categorías inferiores del club, juegan ahora en ese equipo”, afirma el técnico Chivi García. “Tiene una plantilla muy equilibrada y compiten muy bien, algo que esta temporada hasta la fecha nosotros no conseguimos hacer los 90 minutos, aunque es verdad que estamos mejorando mucho y me parecen pocos puntos los que llevamos para lo ofrecido en los últimos partidos”, subraya. De ahí que Chivi reclame el empuje desde la grada para dar ese nuevo paso adelante que permita cambiar la dinámica. La buena noticia es el retorno de Laura. c.g.