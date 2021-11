Volver a ganar, el único ideario de un Santiago sin Buján ni Diego Pérez

Santiago. “Ganar y ganar y ganar y volver a ganar”, fue la frase referida al fútbol que hizo famosa Luis Aragonés. Estaba en ello el Santiago Futsal, ganar y ganar, cuando de repente, sin previo aviso, llegó la derrota la pasada jornada en Ferrol ante O Parrulo B. Hoy le toca “volver a ganar” en su partido en Santa Isabel (17.30 horas) frente al A Estrada Futsal. El primer puesto está en juego.

Lo deberá hacer el conjunto compostelano con dos importantes bajas. Sergio Buján recibió un fuerte golpe en la parte alta del muslo ante O Parrulo B y no pudo seguir, el dolor del bocadillo continúa y es improbable que juegue hoy, está casi descartado aunque probará antes del partido. Y Diego Pérez tiene “una infección vírica de larga duración”, explicó Chipi, técnico del Santiago.

El entrenador, no obstante, no busca excusas ni elude la presión. “Hay que volver a ganar, y en casa y después de perder con más necesidad todavía. Santa Isabel tiene que ser un fortín y no podemos dejar que se escapen puntos”, dice, y reitera que no se quedó enfadado por el rendimiento en Ferrol.

“La línea de trabajo es buena, yo ya había dicho que a principios de diciembre esperaba ver al equipo que quería ofensivamente. Llevamos dos partidos en los que estamos generando mucho, y nos faltan un par de pinceladas, que en breve se verán. Me preocupa que al llegar mucho nos descuidemos en defensa, que es la base. En el equilibrio está la magia”, explica.

El equipo de A Estrada llega como noveno clasificado, con 13 puntos (22 tiene el Santiago Futsal, líder), pero Chipi desconfía. Destaca a su jugador Pablo Moro, “un jugadorazo”, y al técnico Óscar Villaverde, “valiente, lleva la marca del Santiago Futsal; tuve la suerte de entrenarlo y estará motivado por jugar este partido, sin duda. Partidazo en Santa Isabel”, resume.

SIN MIEDO. El Estrada Futsal “propone presión alta, juego de 4, de intentar tener el balón... es valiente, lleva la firma de su entrenador. Van a intentar a hacer un gran partido en Santa Isabel. Están en la zona baja de la tabla, pero es que la igualdad es muy grande, con muchos equipos en pocos puntos: el descenso y el play-off están muy cerca. Nosotros tenemos que ganar”, dice el técnico. A. P.