Volver a ganar es el objetivo del Compos ante el Langreo

Al igual que hace quince días, la SD Compostela quiere volver a sumar tres puntos en casa. Con el apoyo de la afición, los blanquiazules esperan regresar a la senda triunfal, superando al Langreo en el Vero Boquete. Será un duelo complicado, en el que Fabiano espera que su equipo domine y que, además, siga mejorando en el juego sin balón.

El técnico cuenta con algunas dudas ya que Allyson no se entrenó y jugará si no tiene dolor ya que muestra una calcificación en el tobillo que viene de largo, tuvo un golpe, pero se infiltró y puede recuperar la dinámica de entrenamientos.

A mayores, Fer está expulsado, Mario lesionado y Parapar no se entrenó en toda la semana, con un problema en la rodilla que ya padeció en la pretemporada y que le repite. Por último, Mario Constenla, tirando a portería pisó a un compañero y dobló el tobillo, por lo que es posible que cause baja.

También es duda Pablo Antas. El entrenador blanquiazul aclara que “en algunos movimientos le duele la pierna, es un jugador muy importante, está entrenando bien, pero no al 100%. Tendremos una charla con él para decir si está o no, pero lo veo difícil”.

Fabiano no se esconde. El técnico es claro al decir que “tenemos unas cuantas bajas, pero no vamos a llorar por ellas, vamos a hacer un equipo fuerte para luchar contra un equipo fuerte.Teniendo una plantilla corta y con las bajas, el objetivo a corto plazo es recuperar esa gente para que el equipo funcione como quiero. Buscaremos soluciones para el que entre en esos puestos funcione bien, porque confío en todos ellos”.

El hispano brasileño Fabiano está satisfecho por la manera en que reacciona el equipo. “Hace quince días en casa, iba perdiendo, reaccionó bien y ganó. El otro día, otra vez por detrás, por un fallo sin balón, nos meten gol, creamos muchas ocasiones para jugar fuera y empatamos. Mentalmente estamos bien, jugando bien, pero competiendo mal, porque los goles que nos meten son evitables, ya que en el inicio de las jugadas son momentos que se pueden evitar y no lo hacemos. Tenemos que cambiarlo para ser un equipo más competitivo”.

Pese a los errores que aparecieron en estas primeras jornadas, el técnico confiesa que “estoy bastante contento con lo que el equipo produce, pero bastante descontento cuando no tenemos el balón. Seguimos trabajando para mejorarlo, pero no llegamos a lo que me gustaría”.

La filosofía del entrenador de la esedé está muy clara: “El Compos jugando en casa tiene que mandar en el partido, no tengo duda, jugando contra el primero o contra el último. Ellos andan necesitados de puntos, darán la vida, será un partido complicado, pero espero tener un buen día y con la ayuda de la afición superar a un rival muy duro”.

Será el Langreo el conjunto que pise el césped de San Lázaro este domingo. Fabieno cree que “es un equipo que presiona arriba, que inicia desde atrás con combinaciones y espero un equipo valiente, pero también espero que lo superemos. No tienen puntos, pero juegan bien, tanto ofensiva como defensivamente, y me gustan. Está bien entrenado, propone buen juego, presiona arriba y es un todo, no hay un jugador que marque la diferencia, sino un bloque. Están teniendo mala suerte por goles tontos que le llevan a la derrota, pero hay que temer a su conjunto”.

Fabiano considera obligatorio sumar los tres puntos. “No ganando fuera, obligatoriamente tienes que ganar, sabiendo que será un rival muy necesitado, que dará la vida y difícil. Tienes que demostrar porque estás en el Compostela y la gente tiene que salir de aquí con los tres puntos, contenta y que vuelvan dentro de quince días muchos más aficionados. Sabemos de la responsabilidad, entrenaremos a tope y sin confianzas, porque la confianza estropea tu trabajo”.