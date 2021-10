Volvieron los dos

HAY MUCHOS encuentros en los que encontrar un titular cuesta muchísimo, pero tras este partido me costó decidirme ante tantos posibles que me pasaron por la cabeza. Pensé en Vuelta de tuerca para resaltar la mejoría defensiva del Obra, pero lo deseché porque en realidad fue un paso de gigante del tamaño del puente de Rande y lo de la tuerca sería minimizar la gran defensa realizada en los primeros tres cuartos. Otro fue Otra vez muchos puntos ya que por segundo partido consecutivo en Sar se ha llegado a la más que notable cifra de 93, que tiene más valor si consideramos el teórico hándicap de la ausencia de los de Ellenson, máximo anotador. Al final me decanté por resaltar la vuelta a la mejor versión de Birutis y de Robertson que el equipo necesitaba para dar un salto de calidad en la faceta ofensiva.

En el rebote e intimidación Birutis fue el dueño de las zonas y reaparece a lo grande como MVP de la jornada. El gran momento de forma de Álex Suárez y Álvaro Muñoz está ayudando mucho al equipo y a la integración en el juego de tres grandes jugadores y medio. Hobbs es la extensión de lo que quiere Moncho en la pista, Scrubb nos ha hecho olvidar a uno de los baluartes de las pasadas temporadas, Czerapowicz, y Ellenson es un 4 y medio muy difícil de defender y con mucho talento y puntos. El medio es Zurbriggen al que solo le faltan partidos y tiempo para adaptarse, pero las papeletas de talento, calidad atlética, buenos fundamentos, tiro y una gran capacidad defensiva las tiene en abundancia. Además es un tío inteligente, de buenas capacidades intelectuales, que compite como los mejores argentinos. En el Torneo EncestaRías ante el Breogán dejó una muestra de sus posibilidades. Otro que estoy seguro que Víctor irá puliendo es Okouo, que sale como una moto y le cuesta dosificarse, pero también dejó otra muestra de lo que puede hacer en el partido de Málaga.

La incógnita es Filipovity, pero si de seis fichajes aciertas plenamente en tres, y los otros dos creo que solo necesitan un poquito más de tiempo, la plantilla actual puede devenir en un gran equipo porque en ataque hay muchos puntos y calidad y, en defensa, ya hemos visto lo que hicieron ante el Fuenlabrada durante tres cuartos y pico. Falta el ser capaces de llegar a redondear los finales de los partidos a ese gran nivel.

Ante los desbordados fuenlabreños en el tramo final se notó el cansancio de Birutis por los muchos minutos en pista. Jugando a la desesperada y con gran acierto en los triples por parte de Emegano y Cheatham, el Fuenla fue capaz de maquillar el resultado que no es fiel reflejo de lo sucedido y visto en el cómputo general.

En otro orden de cosas, gran comienzo del filial en la Liga EBA que ha logrado en sus tres partidos tres apabullantes victorias y es el colíder igualado a puntos con el Porriño, pero con un averaje muy favorable. Y felicitar a los cadetes de primer año, ahora en el Vedra Obradoiro, que han conseguido clasificarse para la Liga gallega en la que competirán con sus colegas del Balidea Obradoiro, vigente campeón.