“Voy a echar de menos el Miudiño hasta como visitante”

Será una vuelta a la normalidad dentro de la más pura anormalidad. La Liga Endesa arranca para el Monbus Obradoiro este sábado, a partir de las 18.00 horas, con un duelo frente al Urbas Fuenlabrada en el que debido a la ausencia de público, sin el calor de la Caldeira, costará enfocar un debut que debiera estar rodeado del más infinito de los entusiasmos.

Arranca el proyecto 2020/21 para el cuadro compostelano tras casi siete meses de ausencia frente a un rival al que salvó la campana en el último momento -en el momento del parón a causa de la covid era 17.º en la clasificación con cinco triunfos en 22 jornadas-, que aprovechó el verano para reinventarse y asentar las ideas y el baloncesto de un técnico de sobrada valía en la Liga Endesa, Paco García, y que levanta su particular telón de la temporada con cambio de nombre y hasta seis caras nuevas.

Desde su llegada en enero el técnico pucelano ha instado a los suyos a ser “aguerridos, que se peguen mucho, que defiendan, que no den un balón por perdido, a correr e intentar sacar el máximo provecho de su talento, físico y trabajo”, y como su extensión en la cancha y en el vestuario, otro veterano de la ACB, Tomás Bellas, asume la capitanía del Fuenlabrada dispuesto a cumplir todas estas directrices.

Estamos en la cuenta atrás, el sábado arranca el curso, ¿cómo llega el Urbas Fuenlabrada a la cita en Santiago?

Llegamos bien, después de una pretemporada exigente supongo que como todos los equipos pero especialmente el nuestro por todo este parón que hemos tenido, pero también con buenas sensaciones habiendo ganado. Hay una buena química entre los componentes del equipo aunque hubo una renovación bastante amplia de la plantilla y con ganas de que empiece ya la competición de verdad para ver si lo que hemos hecho ya durante la pretemporada es el nivel real que tenemos.

¿Ocurre como en el caso de los niños, que por la expectación pueden más las ganas que el cansancio?

Creo que la pretemporada está para eso, para cargar, volver al estado de forma habitual después de tantos meses de esta situación tan anormal. El cansancio en la vida del deportista es algo lógico, común y diaria diría yo así que estamos habituándonos a él pero gracias a dios tenemos también a un entrenador que controla mucho las cargas y que sabe cuándo apretar y cuándo soltar así que intentamos llegar todo el equipo de la mejor posible para este partido del sábado.

El Fuenlabrada que se ha visto en este periplo de pretemporada , sólido en defensa y en el rebote, con reparto de protagonismo y los nuevos como Vene, Upshaw, Emegano y Trimble ya asumiendo, ¿es el Fuenlabrada que se verá en Sar?

Eso es lo que queremos. Hemos visto a un Fuenlabrada en pretemporada muy halagador, hemos jugado seis partidos, hemos ganado cinco y perdido uno, hemos encontrado muy buenas sensaciones, hemos hecho muchísimas cosas muy bien, algunas mal, y encima hemos ganado. El sabor de boca que me queda a mí, siendo lo más objetivo posible, es que creo que el equipo tiene mucho margen de mejora en su juego y espero que el equipo que veamos en Santiago sea muy parecido al que se ha visto en pretemporada.

Y eso que ha habido muchos cambios en la plantilla.

Ha habido una renovación bastante amplia, creo que hemos mejorado en todas las posiciones, tenemos una plantilla muy larga de tal forma que nadie es imprescindible, y contamos con dos o incluso tres jugadores por posición de muy buen nivel, ninguno titular indiscutible y creo que eso nos hace peligrosos para las defensas.

Paco García habla de un equipo polivalente, el adjetivo que todo entrenador quiere poder usar siempre para designar a los suyos.

Tenemos diferentes opciones en el juego: si queremos jugar con gente más física o más alta tenemos esa oportunidad con diversos jugadores que pueden jugar al 1, al 2, al 3, al 4 o al 5, de mucha envergadura o físico, si queremos un juego un poco más controlado, de gente más pequeña, manejadora de balón también tenemos esa alternativa, creo que vamos a ir bien al rebote... Con la profundidad de banquillo que tenemos habrá diferentes opciones y según el partido o lo requiera el entrenador, optará por unos o por otros.

Por el parón desde marzo, el que fuera una pretemporada tan atípica, los cambios en la plantilla y hasta los problemas que han sufrido a causa de los 5 positivos por covid, ¿uno llega al estreno liguero con la libreta llena de apuntes del rival o aún centrándose en mejorar él mismo?

Creo que eso es bastante subjetivo, depende del entrenador que tengas y de lo trabajado que esté cada equipo. Yo soy partidario de centrarnos más en nosotros que en el rival, controlar muy bien las normas que tengamos nosotros en defensa, en nuestra metodología de ataque, en nuestra manera de funcionar que creo que es lo más importante para nosotros y luego ya pensar en el rival que por supuesto también juega, también nos puede hacer daño de diferentes maneras. Paco es lo que hace también, nos centramos más en nosotros, especialmente en este principio de temporada donde nos queda aún mucho por mejorar.

¿Pero al Monbus Obradoiro lo conocen?

Sí, lo conocemos, lo hemos visto en partidos de pretemporada. Sobre todo conocemos a su entrenador, grandísimo entrenador, que lleva muchísimos años ahí y los que le quedan, y es un entrenador yo diría que súper constante. Sus equipos son súper constantes durante los 40 minutos, no bajan la guardia, con una metodología de juego muy marcada, muy buenos tiradores, gente al timón como Pepe Pozas que sabe llevar muy bien este tipo de partidos y ahora con la firma de Oliver también, y con José Luis Mateo reinventándose año tras año después de firmar grandes jugadores y que se los roben al final de cada temporada, después de invento tras invento. Conozco al Obradoiro de este año y especialmente a su entrenador y a su director deportivo que no paran de sorprender al resto de los equipos y al resto de la Liga.

¿Le sorprendió el fichaje como ‘temporero’ de Oliver?

No. Lo he tenido de compañero muchos años. Es un jugador que conoce muy bien la Liga, muy inteligente, se puede adaptar a cualquier sistema de juego en dos, tres o cuatro entrenamientos y creo que es una opción muy acertada por parte del club. Veremos si no se lo quedan para el resto del año.

Decía Pablo Laso estos días en la radio que jugar sin gente en las gradas era “una mierda”. ¿Piensa lo mismo?

Corroboro su pensamiento, no con sus palabras, pero es cierto. Especialmente para los que somos más veteranos una de las razones por las que jugamos es la gente. Transmite diferentes emociones y sentimientos que son difíciles de explicar y una de los motivos, por lo menos en mi caso, de que siga jugando a esto es la gente, el jugar ante el aficionado. Para mí motivarme con gente gritándome a favor o en contra era muy fácil, y ahora sin ese apoyo o ese hándicap que te intenta sacar de tu sitio para el bien de su equipo hará que tenga que buscar la motivación por otro sitio. Los partidos de pretemporada que hemos jugado han sido bastante fríos, no creo que vayan a ser distintos los de competición pero como todos vamos a estar en igualdad de condiciones, no será una excusa. Habrá que adaptarse lo antes posible y confiar en que esto acabe pronto para ver de nuevo al aficionado en los pabellones, que es quien realmente nutre al baloncesto para que siga disfrutando de su deporte y nosotros de él.

Dice que parten todos en igualdad en condiciones pero canchas como la del Burgos, la suya incluso del Fernando Martín o la de Sar, a la que todos los rivales siempre califican como una pista complicada por la forma en que aprieta el aficionado, ¿no cree que esta ausencia puede repercutir más en el devenir de los equipos?

Todos los vamos a pasar mal. A todos nuestros aficionados nos animan, es verdad que a algunos un poco más, a otros menos, en unos pabellones entra más gente, en otros menos, pero una de las cosas que voy a echar de menos hasta como visitante es el Miudiño este fin de semana. No sé si lo pondrán por el altavoz pero no tendrá nada que ver con que lo canten miles de personas sintiendo los colores de su equipo.