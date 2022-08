Westermann: “Creo que tenemos un grupo con mucho potencial”

El Monbus Obradoiro presentó ayer oficialmente a Leo Westermann, en una rueda de prensa que tuvo lugar en las instalaciones de Moonoff, firma que es parte del Club de Empresas Obradoiro. El director comercial de la compañía, Diego Mata, dio la bienvenida al jugador: “Estamos muy contentos de presentar a este gran fichaje aquí. Desde Moonoff compartimos muchos valores con el Obra, como el de estar luchando en una liga muy competitiva ante grandes monstruos. Y también lo hacemos desde Moonoff, luchando desde Santiago y haciéndonos un hueco a nivel internacional. Deseamos a Leo la mejor de las suertes”.

Sobre el fichaje, el club ha llegado a un acuerdo con Leo Westermann para su contratación de cara a la próxima temporada. El base, de 1,98 metros y 30 años, procede del Mónaco, con el que promedió la pasada temporada 4.9 puntos y 3.4 asistencias en 17.4 minutos (34 partidos) en Liga Francesa, y 4.8 puntos y 2.5 asistencias en 17.2 minutos (22 partidos) en Euroliga.

Internacional por Francia en todas las categorías, Westermann acumula una trayectoria de diez temporadas en Euroliga, con diferentes equipos: Asvel, Partizan, FC Barcelona, Zalgiris, CSKA, Fenerbahce y Mónaco. Ha sido campeón de las ligas ACB, VTB, de la lituana, la adriática y la francesa.

El director general José Luis Mateo resaltó que es un jugador que “necesita muy poca presentación”. “Incorporamos a un base con gran experiencia al más alto nivel europeo, conocimiento del juego y capacidad de pase, y ahora esperamos que nos haga mejores como equipo en los dos lados de la pista”, subrayó.

“TODO ESTÁ YENDO MUY BIEN”. Por su parte, Westermann detalló sus primeras impresiones de este modo: “Todo está yendo muy bien. Todo el mundo es como una familia aquí. Todos quieren ayudarte. Y esto es muy importante para mí. Soy una persona muy familiar y me gustan estas cosas. Están siendo días de mucho trabajo. He conocido a mis compañeros y me están ayudando mucho a adaptarme. Lo mismo con el cuerpo técnico. Estamos entrenando duro y todos estamos trabajando en la misma dirección. Estoy seguro de que mejoraremos para empezar la temporada en nuestro mejor nivel de juego”.

Sobre cuáles fueron sus motivos para firmar por el Monbus Obradoiro, confesó que “después de todos estos años, sentía que necesitaba buscar algo diferente, un nuevo reto. Quería ser un jugador importante en un equipo. No solo quería ser el base principal, sino serlo en un equipo que me quisiese tener en él. Cuando hablé con Moncho Fernández sentí esto. Hablamos de qué veía en mí, de qué puedo aportar a este equipo. Y esto fue algo fundamental para así firmar aquí”. Y preguntado por cuáles cree que pueden ser los objetivos por los que peleará el Obra esta temporada, sostiene “que es muy temprano para hablar sobre a dónde llegará este equipo. Lo que sé es lo que veo en la pista”.

“Está claro que todos vamos a una, trabajamos duro. Creo que tenemos un muy buen grupo de jugadores. Todos queremos lo mejor para el Monbus Obradoiro y esto es lo más importante. Creo que tenemos mucho potencial. A partir de ahí, tenemos que demostrarlo en la pista para tener una buena temporada”.

Sobre el primer partido de pretemporada, destacó que se sintió “muy bien”. “Intento mejorar cada día, tanto físicamente como en todo lo que pidan los entrenadores. El primer partido fue emocionante para todos. Tenemos ganas de jugar más para ver en qué aspectos podemos mejorar”, indicó.

Tras diez temporadas disputando también Euroliga, el base francés jugará ahora un partido por semana y asegura que adaptarse “será fácil”. “Esta nueva situación me permitirá prepararme mejor todavía para cada partido. Tendré más tiempo para entrenar, trabajar mi cuerpo para estar listo en el siguiente partido”, subrayó.

BENDER SE SOMETIÓ A RECONOCIMIENTO MÉDICO. Por otra parte, el jugador obradoirista Dragan Bender llegó ya a Santiago. Y la primera parada del último fichaje en llegar al Monbus Obradoiro fue en las instalaciones de HM Hospitales Rosaleda, el centro médico oficial del club compostelano, donde se sometió a reconocimiento médico.

Al nuevo ala-pívot se le realizó una analítica completa, pruebas cardiológicas y de esfuerzo, ecografías, resonancia y una revisión en traumatología con el doctor Sergio Pérez Abilleira. Así, Bender ya se sumó ayer a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros del club albiazul.