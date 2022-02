Xavi y Simeone enfrentan sus estilos en un choque por lograr la cuarta plaza

Barcelona. A lo largo de la última década, hay pocos futbolistas que hayan expresado tanto públicamente como Xavi Hernández, el actual técnico del Barcelona, su rechazo por la forma de jugar del Atlético de Madrid de Diego Simeone, que ayer rememoró un pasaje de esa crítica.

“Allá por el 2016 recuerdo una nota en Universo Valdano de Xavi que comentaba que el fútbol del Atlético de Madrid no era para los estilos de los equipos grandes, así que ahora va a tener la posibilidad con la llegada de los futbolistas, que va a tener ocho (en ataque) para utilizar sobre todo tres en la parte ofensiva, poder desplegar todo lo que él busca, quiere, se imagina y con lo que en realidad fue creciendo desde toda su cuna en Barcelona. Y nosotros, desde nuestro juego, intentar llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño” remarcó el argentino.

Xavi respondió: “No creo que en el Barça se entendiera la forma de jugar del Atlético, no encaja. No significa que no sea competitivo, que no tenga mérito, pero la gente no entendería que nos encerráramos en un bloque bajo atrás con 11 jugadores dentro del área”, apuntó.

El técnico azulgrana también habló de Dembélé: “Nos hemos reunido con el presidente y la Junta Directiva y hemos decidido que forma parte de la plantilla. No nos podemos pegar un tiro en el pie, nos puede ayudar”. A.E.