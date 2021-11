Y ya van 7... Leo Messi, de nuevo, logra el Balón de oro

El argentino Lionel Messi, actualmente en el París Saint-Germain, se alzó con el Balón de Oro de la revista France Football que ha ganado ya en siete ocasiones. El exfutbolista del Barcelona superó al polaco Robert Lewandowski y al francés Karim Benzema en la clasificación de este premio que se creó en 1956.

Messi, el último en ganarlo en 2019, ya que el año pasado no se entregó a causa de la pandemia, hizo valer la victoria de Argentina en la Copa América y la Copa del Rey con el Barça, además de haber acabado la temporada como máximo goleador de su campeonato. El la primera vez que un jugador del PSG se hace con el premio y la primera que recae en la liga francesa desde que en 1991 lo hiciera el galo Jean-Pierre Pappin, que era del Olympique de Marsella.

Pero Messi reconoció que fue gracias a la victoria en la Copa América, 28 años después, por lo que quiso mandar una dedicatoria especial a sus compañeros de la albiceleste. “Varias veces me tocó ganar este premio y tenía impresión de que me faltaba algo con Argentina. Este año pudo darse, el sueño que buscaba desde hace años, que se me escapaba y al fin llegó. Este premio es por eso, por lo que hicimos en la Copa América y quiero compartirlo con ellos”, dijo.

También tuvo palabras para Lewandowski: “Es un honor pelear contigo. El año pasado todo el mundo estaba de acuerdo que eras el ganador, France Football debería darte tu Balón como lo mereciste y espero que te lo lleven a tu casa, eras justo ganador. No se hizo por la pandemia pero mereces tenerlo en tu casa”.

Messi se convierte en el único jugador que alcanza los siete Balones de Oro y supera en dos a Cristiano Ronaldo, que se quedó con cinco y que por vez primera no figura en el podio desde 2010.

A su vez, la internacional española y jugadora del FC Barcelona Alexia Putellas conquistó el Balón de Oro en categoría femenina, el primero para una futbolista española. La capitana blaugrana, de 27 años, personifica así el enorme crecimiento en los últimos años del fútbol español -que ha contado con cuatro candidatas entre las 20 finalistas- y del Barça en particular, después de un año en el que las culés conquistaron el triplete: Liga, Copa de la Reina y Champions. “Este es un premio individual, pero es un éxito colectivo. Espero que lo sintáis así”, indicó tras recibir el galardón dirigiéndose a sus compañeras.

También el internacional español y delantero del FC Barcelona Pedro González Pedri alzó el Trofeo Kopa, que premia al mejor jugador Sub-21 en el teatro Châtelet de París. El canario alcanzó las semifinales de la Eurocopa con España y la medalla de plata en Tokio 2020, además de la Copa del Rey vestido de azulgrana.