Yago Iglesias: “Hasta el minuto 94 he estado en tensión”

El entrenador del Zamora, David Movilla, también se mostró conforme por el punto sumado en el Ruta de la Plata.

Sospechas. “No estamos al cien por cien aún metidos, hay una opción muy viable: si el Racing suma siete puntos, Unionistas empata, Celta B gana y nosotros perdemos en A Coruña, estamos fuera. Contentos por remontar ante las adversidades: ante el Compos, un gran equipo, con siete bajas, luego se lesionaron tres más, otro no veía... pero lo que no podíamos hacer era exponernos. Al Compos le valía el empate, a nosotros no pero no podíamos suicidarnos, jugar a tumba abierta a partir del minuto 80 hubiera sido un suicidio. Lo que no podíamos era perder, fue inteligente no arriesgar”.

El partido. “El Compostela hizo una primera parte extraordinaria, es muy difícil quitarle el balón. En el descanso nuestra situación era muy preocupante, pero en la segunda cambiamos nuestra energía, conectamos a la grada de nuevo y ya ha sido más como queríamos jugar nosotros, hicimos lo más difícil que es quitarles el balón y lograr empatar”.

Justicia. “Nunca hablo de justicia en el fútbol. Creo que hubo una parte para cada equipo”.