Yago Iglesias: “Parece que estamos sempre vivindo no día da marmota”

Sin gol y sin premio: “Parece que estamos sempre vivindo no día da marmota. Queda claro que o equipo deixa todo no campo. Somos un equipo que xera moitas ocasións pero non somos quen de materializalas. Eu vexo partidos doutros equipos que chegan menos á area e sacan moito máis rédito, e nós xeramos moitísimas e con moito perigo pero non somos quen de que a pelota acabe dentro da portería rival, e isto vai diso”.

Orgullo: “Estou moi orgulloso, somos un equipo cunha identidade moi clara desde que entramos nesta categoría. Seguiremos insistindo nesa liña.”.

Fastidiado: “O vestiario está fastidiado, tamén o corpo técnico. Despois dun partido como hoxe vas para a casa cun sabor máis asgrio que doce porque o equipo leva semanas merecendo máis. Imos ser optimistas e confío en que o gol vai chegar. A pasalo mal hoxe e partir de mañá pensar xa no seguinte”.

Rival: “Unionistas basa toda a súa forza na faceta defensiva. Pouco fixeron ao largo do partido e cando o fixeron neutralizámolos moi ben. Vese que o que plantexamos pola semana de cara ao partido o equipo lévaoo a cabo”.