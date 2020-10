Yago Iglesias reta al Compos a mantener el listón después del empate con el Dépor

El Compostela afronta la visita a O Vao con la intención de que no baje el listón después del punto conseguido ante el Deportivo (mañana, 12.00 horas). Así lo expresa el técnico compostelanista, Fernando Vázquez, que aboga por conseguir la primera victoria de la temporada.

“O partido da fin de semana pasada serviunos para darnos conta de que a nosa idea de fútbol é perfectamente válida para esta categoría e que somos quen de competir contra calquera equipo”, reflexionaba ayer el entrenador compostelanista. El encuentro ante el Deportivo, con el empate sin goles, se toma como el punto desde el que crecer en esta nueva aventura, manteniendo la misma exigencia independientemente de la entidad del rival. “Ese é o listón, e agora non pode baixar. Canto menos, tense que manter, pero temos que traballar para que aumente. O punto reforzounos para afrontar o que vai ser esta categoría”, apunta el preparador santiagués.

Lo que no le quita el sueño a Yago Iglesias es que el equipo todavía no haya visto puerta en Segunda B. Sí estaría preocupado si sus pupilos no generaran ocasiones de gol, que no es el caso. “Na primeira xornada tivemos un gol anulado e tres ocasión claras, a fin de semana pasada tivemos dúas moi boas chegadas na primeira parte e na segunda outras dúas ou tres tamén”, enumera el entrenador, que se muestra paciente y confiado. “Creo que vai ser cuestión de tempo (marcar), mentres manteñamos ese nivel e ese número de ocasións, aínda que non é fácil”, añade.

Y es que la liga de Segunda B, y más con la exigencia que presenta en un año crucial en el que todos los equipos parten con el objetivo de, al menos, hacerse con un hueco en la nueva Primera RFEF, introduce una realidad muy diferente a la que ha venido viviendo el Compostela en los últimos años en Tercera. “Esta categoría non é a do ano pasado, o ano pasado xerabamos moitas ocasións de gol e víanse reflectidas no marcador, pero isto é outra cousa. Aquí os equipos defenden doutra maneira, manteñen durante máis tempo a estrutura e a orde...”, analiza Iglesias. “Non me preocupa pero todos queremos empezar a gañar e iso vese traducido con goles”, remata.

CORUXO. El Coruxo, rival del Compostela mañana en O Vao, es un oponente herido, con cero puntos en estas dos primeras jornadas, aunque a pesar de lo que dicta la clasificación haya hecho méritos para verse en una situación más desahogada. La SD viajará a O Vao alerta, consciente del potencial de su anfitrión, pues recuerda Yago que “non hai que olvidar que os novos nesta categoría somos nós, eles foron o mellor equipo galego a pasada tempada. Continúa un gran número de xogadores, é un club humilde e que fai ben as cousas”.

Además, “o seu adestrador, Míchel (Alonso), sabe perfectamente que tecla tocar”, y por eso, “vainos esixir tanto ou máis que o rival da fin de semana pasada”, avisa Yago Iglesias.

El mensaje del entrenador compostelanista está cargado de humildad, pues una vez más recuerda que “os que temos que demostrar que estamos capacitados para estar aquí somos nós e haille que ter o mesmo respecto a todos os rivais”.

Nuevamente, el Compos se las verá con un contrincante que también apuesta por la posesión, y jugadores tiene para ello. “É un equipo que lle gusta ter o balón, con xogadores como Álex Ares, Jairo, Mateo, Yebra, Jonathan Vila... miras nome a nome e son xogadores contrastados nesta e en categoría superior”, advierte el míster blanquiazul, que apunta el peligro del Coruxo por banda. “Teñen unha das mellores bandas da categoría como pode ser con Antón de Vicente xogando de lateral e Mateo ou Álex Ares xogando por diante. Aí hai moito fútbol, moita experiencia”, recalca Yago.

O VAO. Mañana se verá una batalla entre dos conjuntos a los que les gusta más mirar al arco contrario que encerrarse en su propio campo. “O Coruxo é un equipo que polo perfil dos seus xogadores vai querer xogar”, expresa el técnico, pendiente de unas condiciones meteorológicas que podrían tener repercusión en el devenir del partido. “A incógnita é o tempo que fai esta fin de semana e a ver como está O Vao. Hai dúas fins de semana, contra o Zamora, o campo parecía que estaba ben e esperemos que así sexa e que poidamos facer a nosa idea de xogo”, desea Yago.

Coruxo y Compostela ya se enfrentaron en pretemporada en el Vero Boquete de San Lázaro, donde la SD maniató a su rival y se impuso por 2-0 dejando buenas sensaciones ante el quinto clasificado de la pasada liga en Segunda B. Pero a ese antecedente le saca importancia Iglesias, que prefiere ser cauteloso: “Non é o mesmo xogar sen puntos que un partido de liga. Seguramente o desta fin de semana non se pareza nada ao de pretempada”.