Yago: “Nuestro plan y el trabajo salieron a la perfección”

Antas. “Se llevó un golpe en la rótula. Esperemos que no sea nada, él es duro y seguro que la próxima semana querrá estar”.

Victoria. “Significa volver al camino, creer en lo que hacemos. Venir a Riazor contra este equipo y llevar a cabo nuestra idea no es nada fácil. Le doy la enhorabuena a mi equipo”.

Árbitro. “Allá lo que piense cada uno, pero creo que el árbitro no ha tenido incidencia en el resultado final. En el banquillo estamos centrados y se escapan muchas cosas pero mi sentir es que el árbitro no ha tenido incidencia”.

Plan perfecto. “Creo que el plan establecido y lo que hemos trabajado salió a la perfección. No puedo estar más contento, veníamos de una semana difícil y el partido era de vital importancia. Primero para recuperar sensaciones y sobre todo para estar cómodos en la clasificación. Sabemos del potencial del Deportivo y la idea de su cuerpo técnico y creo que en los 94 minutos desactivamos su juego ofensivo y en nuestra fase ofensiva por muchos momentos los maniatamos. Hemos hecho méritos para ganar”.

El técnico deportivista, Rubén de la Barrera, no ocultó su desilusión en su estreno en el banquillo local de Riazor.

Disculpas. “Cada vez que perdamos un partido la culpa siempre va a ser mía y la voy a asumir, independientemente de cómo se produzca. Nadie dijo que esto iba a ser sencillo pero lo que me otorga una energía importante es mi forma de ser, mi forma de vivir este deporte. Pido disculpas a la afición por este resultado porque no es lo que pretendíamos”.

El futuro. “Si hablamos del resultado, esto no vale. Lo que hay que hacer es analizar lo de hoy. Hay que ir con pasión a por todo y los jugadores están por la labor y con confianza. No tengo dudas de que mañana es el primer día en el que tenemos que seguir insistiendo, mejorar y el próximo día contra Unionistas jugar y competir de la manera que queremos”.

Árbitro. “No vi las acciones, pero esto forma parte del juego, algunas veces se equivocarán a nuestro favor y otras veces en contra, y no lo tengo que valorar. Nos centramos en competir y jugar de la mejor forma posible, en preparar al equipo. Nadie dijo que iba a ser fácil pero tengo muchísima confianza. Los condicionantes externos no me interesan”.