Yeremay hace magia y el Deportivo se salva del pinchazo ante el Mérida

Le dieron siete minutos, Óscar Cano no le debe ver para más, y le sobraron dos. El tiempo que tardó Yeremay en tocar su segundo balón, el primero cerca del área, su hábitat. Desde el pitido inicial el juego blanquiazul pedía a gritos un regateador, profundidad con la pelota, y tuvo que llegar el descuento para que el canario bajase el esférico y mirase a la cara a su defensor. Tú y yo, nadie más. Riazor, de testigo. Engaño, gambeta, balón adelante, potencia y llega tarde el zaguero del Mérida. Penalti, minuto 93. Gritaba Lucas, estallaba el deportivismo. Le queda a Quiles la tarea de templar, ejecutar y marcar desde los once metros. 1-0, minuto 94. La grada celebraba como pocas veces en los últimos tiempos. Gustazo para Riazor, que ve como esa olvidada cantera, esa arrinconada generación de juveniles salía al rescate en un partido que el Dépor mereció ganar y pudo perder. Todo le llevaba al empate, pero sacó al mago del banquillo y voilá. El Dépor, con sus imperfecciones y sufriendo, sigue en lucha. No hay nada que dé más vida a un equipo. El Dépor adoleció en gran parte del encuentro de falta de puntería, pero no solo de eso. Llegaba mucho, creaba poco ante Palomares. aun así, debía haber sido más que suficiente para batir a su rival. Había cierto cortocircuito en los últimos metros. Era culpable el Mérida por su buen hacer, también los coruñeses que mostraron falta de profundidad con una banda izquierda roma con un desaparecido Saverio y un tímido Lebedenko. Se acercaba el descuento y fue cuando Óscar Cano se acordó de la cantera. Yeremay casi monta una contra peligrosa minutos antes. Justo después el Mérida estuvo a nada de hacer el 0-1. El marcapasos ya estaba a esas alturas en la basura. Fue entonces cuando Yeremay cogió la pelota y todo cambió para delirio del Dépor y de su gente. Es que si no los pones es imposible saber lo buenos que son.