Zurbriggen: “En el momento caliente perdimos la lucidez en nuestro ataque”

No cabía la alegría tras la derrota del Monbus Obradoiro ante el Lenovo Tenerife en Sar (81-84), aunque en el vestuario local sí quedó la sensación de que el grupo había recuperado algunas virtudes perdidas en los últimos encuentros. “El equipo mostró otra identidad, de ser aguerrido en defensa, de poner el cuerpo y de jugar pelota a pelota. Eso nos llevó al final del partido en tablas y si el final se define en el último lanzamiento significa que hiciste muchas cosas bien para llegar a ese momento”, resumió Fernando Zurbriggen.

El base argentino reconoció que el Obra perdió su fluidez ofensiva en el último cuarto, lo que resultó la condena para perder la ventaja con la que afrontaba los minutos definitivos. “En el momento caliente del juego hemos perdido esa lucidez, esa dinámica con la que veníamos atacando. Empezamos a tomar lanzamientos más forzados... Y también mérito de su defensa, que ajustó ciertas facetas. El detalle específico lo vamos a ver después en el vídeo y vamos a trabajar para que no vuelva a ocurrir”, explicó tras el encuentro.

Según el base de Santa Fe, el Obradoiro halló el camino a pesar de la derrota. “Estamos contentos con haber podido encontrar nuestra dinámica y sobre todo recuperar nuestro buen juego que habíamos mostrado contra Fuenlabrada en casa”, admitió. “Hicimos muchas cosas bien, hay muchas cosas que se tienen que repetir. Estamos contentos con el trabajo que se hizo durante la semana y sobre todo a repetirlo porque viene ni más ni menos que el Barcelona”, señaló, en referencia al encuentro del próximo domingo 7 en el Multiusos Fontes do Sar (12.00 horas), la siguiente cita en el calendario.

INSTANTES CLAVE. De forma más concreta, Zurbriggen analizó los últimos segundos, empezando por la posesión que le permitió igualar el partido a 19 segundos del final tras robarle el balón a Marcelinho Huertas. “En cierta forma también es mi rol dentro del equipo, ser el espíritu de luchar. Creo que él estaba pensando en la jugada siguiente, descuidó la pelota y aproveché. Pero el siguiente ataque les salió y ganaron el partido”, recordó.

No quiso recrearse en esa acción decisiva que terminó con el triple de Kyle Wiltjer desde la esquina. “Uno siempre se queda con la última jugada, y si fallan el tiro aún estaríamos jugando. Hay que corregir otros detalles del juego y no quedarnos solamente con la última jugada”, dijo.

Zurbriggen también se refirió a los dos pares con los que le tocó lidiar, Marcelinho Huertas y Bruno Fitipaldo. “Tanto Marcelinho como Bruno Fitipaldo no solamente son bases latinos, como yo, sino que son bases de rango internacional y Marcelinho tiene una jerarquía impresionante. Seguramente cuando esté tranquilo en casa y vea cómo manejó el juego voy a intentar sacar muchas cosas de él”, apuntó el argentino.

EXPULSADO. Laurynas Birutis fue protagonista con una acción clave, cuando a mediados del tercer cuarto recibió una falta técnica muy protestada por el bando local y criticada por Moncho Fernández en su rueda de prensa. El pívot lituano no quiso entrar en detalles aunque sí reconoció que no hubo “nada personal” con el colegiado (Luis Miguel Castillo) y que es su primera técnica en la Liga Endesa, aunque no en su carrera. En el minuto 35 fue expulsado con cinco faltas.

Birutis coincidió con Zurbriggen al señalar lo que ocurrió en el último cuarto. “Primero perdimos el control en ataque, y después ellos estuvieron más cómodos en el suyo y consiguieron puntos fáciles. Nosotros no encontramos la forma de anotar”, argumentó. “Cada derrota duele. Empezamos bien el partido, pero no debemos mirar el marcador, simplemente jugar al máximo cada posesión en ataque y en defensa”, añadió.