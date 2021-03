Galegas 8M e sindicatos convocan decenas de manifestacións: "Os dereitos das mulleres non se confinan"

O colectivo feminista Galegas 8M convocou varias decenas de manifestacións en toda a comunidade galega coas que, baixo a lema 'sen coidados non hai vida' --sen coidados non hai vida--, pretende concienciar sobre a importancia dos "traballos invisibles que permiten a reprodución e o mantemento da vida", que normalmente recaen sobre as mulleres e cuxa precarización acentuou a pandemia de covid-19.

A celebración das mobilizacións estará marcada por voces críticas cunha convocatoria que chama ás mulleres a saír á rúa, e aínda co eco de repróchelos por parte dalgúns sectores que quixeron culpabilizar da expansión do virus á celebración do 8 de marzo o pasado 2020. Con todo, as convocantes lembran que houbo manifestacións de diverso tipo na pandemia ao longo do último ano (en Galicia, como as do Alcoa ou os hostaleiros no sector económico), mesmo de 'negacionistas' que non gardaron as distancias nin portaron máscaras, polo que rexeitan o "paternalismo" sobre o dereito a mobilizarse das mulleres e pregúntanse por que só se pon o foco nestas marchas.

Así, a crise sanitaria provocada polo coronavirus non só copou as súas reivindicacións, senón que tamén obrigou aos colectivos a repensar a forma de manifestarse. Mentres que hai declaracións institucionais que desaconsellan "a celebración de actos multitudinarios" como as realizadas pola ministra de Sanidade, Carolina Darias, ou o conselleiro de Sanidade da Xunta de Galicia, Julio García Comesaña, Galegas 8M contestou que "os dereitos das mulleres non se confinan".

"A pandemia obrigounos a reformular nosas accións e a maneira de organizarnos. Pero a pesar de todas as restricións e limitacións, o movemento feminista galego non se vai a quedar calado. Repensámolo todo para garantir a seguridade, pero non imos renunciar a saír á rúa", indicou Ester Mariño, integrante de Galegas 8M, consultada por Europa Press.

Na mesma convocatoria, apoiada por máis de 30 asociacións e sindicatos como a CIG, CC OO ou a Central Unitaria de Traballadores e Traballadoras (CUT), a agrupación feminista establece unha serie de medidas para tratar de garantir o máximo posible a seguridade sanitaria das participantes, que se organizarán en columnas, "respectando a distancia de seguridade entre manifestantes e sempre con máscara".

PARA A Xunta, "NON É O MOMENTO DE TOMAR As RÚAS"

A Consellería de Emprego e Igualdade, consultada por Europa Press, ratificou "o seu apoio á muller e á igualdade", pero sinalou que "non é o momento de tomar as rúas". "Defendemos firmemente os dereitos da muller pero, en plena pandemia, cun estado de alarma e toque de queda, non parece razoable que os gobernos promovan manifestacións e concentracións", apuntou o departamento de Igualdade da Xunta de Galicia.

O BNG e Marea Atlántica, pola súa banda, si apoian explicitamente a celebración de concentracións durante o 8 de marzo.

"QUEREN CULPARNOS DUNHA POSIBLE CUARTA ONDA"

A este respecto, Galegas 8M remarcou que "encher o espazo público é unha resposta clara e necesaria". Tanto a agrupación como A CIG criticaron, tal e como expresou o sindicato nun comunicado, "o intento de criminalización das mobilizacións do feminismo".

Fronte á campaña de "desprestixio e boicot" posta en marcha por "o poder, ao que non lle interesa unha resposta na rúa", a secretaria das Mulleres da CIG, Margarida Corral, criticou que, "coa escusa da pandemia", realícese un chamamento á non mobilización "cando si se permitiron manifestacións de ultradereita, saltándose límite perimetrales e mesmo sen protección".

"Todo esta campaña de culpabilización colleunos por sorpresa. Non entendiamos nada porque fixeramos todo como correspondía", comentou Ester Mariño. "Celebráronse outras manifestacións bastante máis multitudinarias, como a Cabalgata dos Reis Magos en Vigo ou as concentracións de Alcoa, pero cando somos nós as que facemos uso dos nosos dereitos está claro que hai a moita xente á que lle molesta o movemento feminista", lamentou a integrante de Galegas 8M.

"Preténdese culpabilizar de novo a aquelas que están a soportar a crise, facéndolles crer que se se mobilizan serán as culpables dunha nova onda", indicou pola súa banda Corral, que subliñou que "todas as marchas foron comunicadas previamente, sen que houbese ningunha restrición por parte das autoridades".

MANIFESTACIÓNS

Das manifestacións convocadas, atópanse en Santiago de Compostela varias en en distintos puntos da cidade: ao longo da Rúa do Hórreo, no parque de Belvís, en Concheiros e na Praza do Obradoiro. Ademais, celebraranse concentracións nas principais cidades galegas como A Coruña, Lugo, Ourense, Ferrol e Vigo, e noutras localidades como Vilagarcía de Arousa, Monforte de Lemos, Burela e Oleiros, entre outras.

Ademais da as mobilizacións, os colectivos víronse obrigados tamén a renunciar a outras moitas actividades que, de forma tradicional, celebrábanse o 8 de Marzo. "Nalgún pobo si levarán a cabo charlas ou talleres, pero nin a pandemia nin, en moitos casos, a fenda dixital á que se enfrontan moitas localidades galegas, permiten realizar actividades online", explicou Mariño.

FOLGA DE 24H POLOS "COIDADOS INVISIBILIZADOS E FEMINIZADOS"

Tal e como recolle o comunicado da CIG e o manifesto de Galegas 8M, "que as mulleres sexan as máis prexudicadas pola fenda dixital ou pola alfabetización electrónica", é un dos motivos polo que tanto a asociación feminista como o sindicato chamaron tamén ás mulleres galegas a unha folga de 24 horas nos ámbitos estudantil, laboral, de consumo e de coidados o 8 de marzo.

Co obxectivo de "visibilizar o invisible", a agrupación feminista pediu a todas as traballadoras que colguen o seu uniforme de traballo, bata ou mandil no balcón ou xanela das súas casas e mostrar que "sen coidados non hai vida". "A crise sanitaria provocada pola covid-19 golpeounos máis que a ninguén; enfrontámonos a unha situación límite", declarou Ester Mariño.

Galegas 8M xustifica no seu manifesto un paro "máis necesario que nunca" para concienciar e "facer ver á sociedade" que os coidados --dos que se ocupan nun 97% as mulleres--, "resultaron ser o sustento da vida durante a pandemia". "Estas profesións habitualmente desvalorizadas foron as máis invisibilizadas e o segundo sector no que máis contagios rexistráronse", sinalou a asociación.

Critica que gran parte destes traballos seguen realizándose sen ningún tipo de remuneración, "a pesar de que a súa gratuidade aforra custos ao sistema". E cando son remunerados, indican, "realízanse en condicións de precariedade, infravalorados social e economicamente".

Ademais, a moitas mulleres, recalca a asociación feminista, "fíxoselles crer que o teletraballo era a fórmula ideal de conciliación, cando en realidade acabou sendo unha trampa para moitas traballadoras que acabaron compatibilizando emprego e tarefas domésticas".

Outras tantas, como tamén indicou a CIG, "víronse obrigadas a deixar os seus empregos e prescindir da súa independencia económica para poder coidar das persoas ao seu cargo". Por iso, a mobilización "máis necesaria que nunca".

SANTIAGO. EUROPA PRESS