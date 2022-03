Algunos retratos sobre la paternidad en el cine

El cine es una inestimable guía para la vida. Fotograma a fotograma hemos aprendido a vencer nuestros miedos de la infancia, a resolver nuestros problemas escolares, a dar nuestro primer beso, a superar una ruptura e incluso cómo ser un buen... o un mal padre.

Y es que la del progenitor y la relación con sus descendientes, es sin duda alguna, una de las figuras más retratadas en la pantalla. Además, la mayoría de largometrajes están imbuidos por un maniqueísmo que facilita al espectador donde posicionarse, valorando rápidamente con un bueno o malo, la en algunos casos, muy compleja labor del padre de turno. Pero todos, los mejores y los peores, merecen su reconocimiento y más en esta fecha tan señalada. Para celebrar el Día del Padre hacemos un repaso a los mejores (y los peores) padres de cine.

LOS MEJORES

GUIDO OREFICE (‘LA VIDA ES BELLA’). El personaje interpretado por Roberto Benigni convirtió uno de los conflictos más sangrientos de la historia de la Humanidad en un juego infantil para que su hijo conservase la inocencia. De esas actuaciones que te dejan sin aliento. La vida es bella es la película optimista por antonomasia. Y el papel de Guido Orefice, toda una demostración de saber impactar en el público.

MARLIN ‘(BUSCANDO A NEMO’). El sobreprotector padre de Nemo cruzó todo un océano para encontrar a su hijo. Una gesta que probablemente hoy en día haría más de uno en cuanto su vástago no responde al teléfono móvil después del primer “biiiip”.

SAM (‘YO SOY SAM’). El argumento hacía temer lo peor: un discapacitado con edad mental de siete años ha tenido una hija con una vagabunda. La ha criado amorosamente con una dedicación muy por encima de sus posibilidades reales y con la única ayuda de una vecina y cuatro amigos que, como él, padecen distintas enfermedades mentales. Y un buen día, una asistente social se la arrebata y se inicia un proceso para quitarle la tutela. Sean Penn dio vida a un padre soltero con discapacidad mental que hace todo lo posible para que la ley no le quite a su hija en este desgarrador drama.

CHRIS GARDNER (‘EN BUSCA DE LA FELICIDAD’). Múltiples conflictos económicos dejan a Chris (Will Smith), un concienciado padre de familia, en la calle. Abandonado por su compañera (Thandie Newton), se ocupa de su hijo (Jaden Christopher Syre Smith) e intenta suplir con amor la falta de recursos. Will Smith fue uno de tantos padres que lamentablemente podrían tener un número propio en el Circo del Sol haciendo malabares entre su trabajo y el cuidado de su hijo en la tierra de las oportunidades.

HUGH GLASS (‘EL RENACIDO’). La cinta narra la historia de Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) un reconocido explorador que fue atacado por un oso y abandonado por sus compañeros de expedición, pero cuyo deseo de venganza le lleva a sobrevivir y emprender una odisea de cientos de kilómetros para dar con quienes lo traicionaron. Para lograrlo, Glass deberá recuperarse milagrosamente de sus heridas, superar un brutal invierno y evitar enfrentamientos con las tribus de indios americanos que poblaban la zona del oeste estadounidense a comienzos del siglo XIX. Todo para vengar la muerte de su hijo. ¿Lo mejor de todo?: está basada en una historia real.

JOSEPH COOPER (‘INTERESTELLAR’). “Ahora estamos aquí para ser el recuerdo de nuestros hijos”. Esta sentencia, tan taxativa y desconcertante, la proclama el personaje de Matthew McConaughey en la película Interstellar. Comentaba con su mujer cómo la vida adquiere otro sentido tras la llegada de los hijos. Joseph Cooper podrá obligar a su hija a comer verdura hasta que sea mayor de edad después de viajar entre universos para salvarla a ella y a la Humanidad.

SEÑORA DOUBTFIRE (‘SEÑORA DOUBTFIRE’). El eterno Robin Williams dio vida al típico padre-amigo que intentaba pasar todo el tiempo posible con sus hijos. Tanto que se travistió en una anciana ama de llaves para poder hacerlo. Tragicomedia ambientada en el siempre conflictivo entorno de un divorcio. Robin Williams se convierte en el padre que todos hubiéramos haber tenido, al menos un rato.

ATTICUS FINCH (‘MATAR A UN RUISEÑOR’). El padre del cine. Así se podría bautizar al papel que Gregory Peck representa en Matar a un ruiseñor. Basada en la novela de 1961 de Harper Lee, es uno de los mejores ejemplos a la hora de educar a sus hijos en los valores éticos y tolerantes de la sociedad. El papel de Finch debería de estudiarse en las aulas de todo el mundo.

VITO CORLEONE (‘EL PADRINO’). Marlon Brando siempre intentó inculcar importantes valores a sus hijos como la familia o la lealtad. Además, trató de que no siguiesen sus pasos pero al mismo tiempo respetó sus decisiones. El equilibrio perfecto entre sobriedad y comprensión.

BRYAN MILLS (‘VENGANZA’). Un exagente secreto (Liam Neeson) del gobierno norteamericano vuevle a la acción cuando una banda de delincuentes pertenecientes a una red de trata de blancas secuestra a su hija adolescente (Maggie Grace), de vacaciones en París. Así que aprovechó sus casuales años de experiencia como agente especial para salir en su busca.

NOAH LEVENSTEIN (‘AMERICAN PIE’). Levenstein fue un padre para Jimbo y para millones de atolondrados adolescentes que vieron American Pie y descubrieron algunos misterios de la sexualidad que tanto les apabullaba. La película fue más didáctica que toda la serie de Érase una vez el cuerpo humano.

LOS PEORES

JACK TORRANCE (‘EL RESPLANDOR’). Jack Torrance, ex profesor y escritor novel, acepta un puesto como vigilante de un viejo, lujoso y enorme hotel, donde debe vivir durante el invierno, mientras el establecimiento permanece cerrado. Allí se traslada con su mujer, Wendy, y su hijo, Danny, de siete años. Antes de establecerse, el director del hotel le advierte de un espantoso suceso que tuvo lugar en el establecimiento años antes, cuando Grady, el anterior vigilante, posiblemente afectado por el aislamiento y la soledad, asesinó a sus hijas con un hacha, para posteriormente matar a su mujer de un disparo y suicidarse volándose la tapa de los sesos. Tras escuchar el relato, Torrance sonríe, en la seguridad de que no hay motivos para que ese suceso se repita con él. Jack Nicholson logró una de las actuaciones más icónicas de su carrera con este demente escritor que se vuelve contra su propia familia.

LESTER BURNHAM (‘AMERICAN BEAUTY’). Lester Burnham (Kevin Spacey) es un fracasado padre de familia que odia su trabajo, tiene problemas matrimoniales y no es capaz de comunicarse con su hija adolescente, Jane (Thora Birch). La inspiración volverá a su vida al conocer a Angela (Mena Suvari), mejor amiga y compañera de colegio de su hija, por la cual se obsesiona. Solo cuando ya es demasiado tarde para poner remedio a su disparatada y atolondrada vida y a una serie de terribles acontecimientos, Lester descubre que tenía todo lo necesario para ser feliz y recuerda los mejores momentos de su vida junto a su pequeña Jane. La crisis de los cuarenta nunca estuvo mejor representada que en esta película por un Kevin Spacey que podría ser cualquier padre mediocre de cualquier parte del mundo. Después de verla, las mujeres no dejaron a sus maridos acompañar a las amigas de sus hijas a casa.

JACK BYRNES (‘LOS PADRES DE ELLA’). Conocer a los futuros suegros es uno de los momentos más temidos por cualquier varón, por valiente que sea. También para Greg Focker (Ben Stiller), un enfermero enamorado de su preciosa novia Pam (Teri Polo). El delicado instante llega para Greg en la boda de la hermana de su chica, que se celebra en casa de sus padres (Robert De Niro y Blythe Danner). Greg intentará entonces aprovechar para proponerle matrimonio y para mostrar sus buenas intenciones a su suegro. Pero este, exagente de la CIA y protector de sus niñas hasta puntos exagerados, no se lo va a poner nada fácil. Robert De Niro patentó el “Te estoy vigilando” que todos los suegros del mundo agradecieron pues les permite amenazar en un marco humorístico.

ADAM TRASK (‘AL ESTE DEL EDÉN’). Todos los padres han sostenido desde las pinturas de las cuevas de Altamira que quieren a todos sus hijos por igual. Menos el personaje de Raymond Massey, que rechazaba por sistema a un hijo (James Dean) que trató de comprar literalmente su afecto en vez de pedir un aumento de la paga semanal.

GIOVANNI MANZONI (’MALAVITA’). Un padre que deja la vida de mafioso y huye de su antigua banda poniendo a toda su familia en peligro demuestra que De Niro ha sido mejor suegro que padre.

HARRY WORMWOOD (‘MATILDA’). Matilda (Mara Wilson) es una simpática niña de nueve años muy especial, ya que tiene increíbles poderes mágicos. Pero también tiene graves problemas ocasionados fundamentalmente por su familia insoportable, compuesta por sus alocados e impresentables padres (Danny DeVito y Rhea Perlman, pareja también en la vida real). Es inclasificable y transgresora, una lectora incansable y su precocidad la mete en muchos problemas. Ya decía Larra que la educación es el pilar más importante de toda sociedad. Danny de Vito no sólo ignoró las capacidades intelectuales de su hija sino que la castigaba por ello. Tanto que la hizo mudarse con una profesora de su colegio.

RIGGAN THOMSON ( ‘BIRDMAN’). Para algunos padres, el trabajo es su hijo favorito. Normal que Emma Stone acabase tan desequilibrada tras una vida bajo su tutelaje que acabase con el personaje de Edward Norton.

DENETHOR (‘EL SEÑOR DE LOS ANILLOS’). El señor de Gondor se excusará diciendo que estaba bajo las órdenes de Sauron, pero no mandar a sus hijos de Erasmus y sí a una muerte segura, sigue sin decir mucho sobre él.

CHINATOWN (‘Noah Cross’). John Huston demostró que nada ni nadie podía interponerse en su camino. Así salió Jack Nicholson, su hijo en esta película, que terminó pagándolo con su familia en El Resplandor.

DARTH VADER (‘STAR WARS’). “Luke, soy tu padre”. La revelación de la paternidad más famosa de la historia fue pronunciada por Anakin Skywalker antes de cambiarse su nombre a Darth Vader quien sabe si preparando el terreno para su carrera artística. A pesar de un último acto que pretendía ser redentor, Darth Vader dedicó ciegamente toda su vida y recursos a atormentar a Luke y sus compañeros. Si normalmente son los padres quien tratan de llevar a sus retoños por el buen camino, en Star Wars es justo lo contrario. Por lo que será el lector quien decida en que lista merece estar.