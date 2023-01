‘Babylon’, una carta de amor de Chazelle a Holywood

‘Babylon’ es una historia épica original ambientada en Los Angeles durante los años 20. Una historia de ambición y excesos desmesurados que recorre la ascensión y caída de múltiples personajes durante una época de desenfrenada decadencia y depravación en los albores de Hollywood. Margot Robbie, Diego Calva y Brad Pitt encabezan el reparto de la película que incluye además a Tobey Maguire, Jean Smart, Li Jun Li y Jovan Adepo. Chazelle ha descrito la cinta como “inspirada en La Dolce Vita de Fellini, Nashville de Robert Altman y El padrino. Es una epopeya de la vieja escuela que logró, a través de un puñado de personajes, transmitir una sociedad cambiante”.

‘Increíble pero cierto’. Alain y Marie se mudaron a la casa suburbana de sus sueños. Pero el agente inmobiliario les advirtió: lo que hay en el sótano bien puede cambiar sus vidas para siempre.

Director: Quentin Dupieux

Reparto: Alain Chabat, Léa Drucker, Anaïs Demoustier, Benoît Magimel, Stéphane Pezerat, Marie-Christine Orry, Roxane Arnal, Lena Lapres, Gregoire Bonnet.

‘Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time’: Cuarto y último volumen de La Reconstrucción de Evangelion. Misato y su grupo anti-NERV, Wille, llegan a una París roja por la nuclearización. La tripulación de la nave Wunder aterriza en una torre de contención con solo 720 segundos para reestablecer la ciudad. Cuando una horda de Evas NERV aparece, la mejorada Unidad Eva 8 debe interceptarlos. Mientras, Shinji, Asuka y Rei merodean por Japón.

Director: Kazuya Tsurumaki, Katsuichi Nakayama, Mahiro Maeda.

Reparto: Megumi Ogata, Megumi Hayashibara, Yûko Miyamura.

‘El frío que quema’. Invierno de 1943 en los Pirineos. Los ecos de la Segunda Guerra Mundial resuenan en la aldea fronteriza donde viven Sara (Greta Fernández) y Antoni (Roger Casamajor), un joven matrimonio que espera su primer hijo. La llegada de una familia de judíos que huyen de la persecución nazi trastocará la vida en el valle. Sara deberá afrontar una difícil decisión: obedecer a la razón o seguir lo que le dicta el corazón.

El pasado y los secretos que la nieve ha mantenido enterrados durante años están a punto de salir a la luz.

Director: Santi Trullenque

Reparto: Greta Fernández, Roger Casamajor, Pedro Casablanc, Adriá Collado, Daniel Horvath, Ksawery Szlenkier, Elisabet Terri, Nil Planes, Kasia Kapcia, Peter Nikolas, Albert Vilcan.

‘Una herencia de muerte’. Macey (Collette) y Savanna (Faris) andan justas de recursos, pero sobradas de voluntad. A estas dos hermanas, que a duras penas consiguen sacar adelante su destartalada cafetería, se les ocurre una idea para salir de pobres: ganarse a su pudiente tía Hilda (Kathleen Turner), que padece una enfermedad terminal, y pegar el pelotazo. Sería el plan perfecto si Macey y Savanna no fueras las únicas de la familia con ganas de convertirse en herederas de esta matriarca controladora y cascarrabias.

Director: Dean Craig

Reparto: Toni Collette, Anna Faris, Kathleen Turner, David Duchovny, Ron Livingston, Rosemarie Dewitt, Keyla Monterroso Mejia, Patricia French, Billy Slaughter, Danny Vinson, Kim Baptiste, Gichi Gamba, Eric Esteban.

‘la belleza de la vida’. Prepárate para viajar al pasado y al presente de China a través de esta deliciosa obra coral compuesta por siete historias de animación con entrañables protagonistas, como una familia de conejos, un niño que hace los deberes en el restaurante de sus padres o una abuela y su nieto que viven en el campo. Historias únicas de amor, crecimiento y retos vitales narradas con fantásticas técnicas de animación que van desde la acuarela, la pintura con tinta o el collage.

Dirección: Chen Chen, Xiya Lan.

‘8 años’: Jose y David rompieron hace unos meses después de muchos años de relación. Llevan unos meses sin verse, pero han decidido reunirse de nuevo en la isla de La Palma, el lugar donde se conocieron por primera vez.

Director: JD Alcázar

Reparto: Carlos Mestanza, Miguel Diosdado, Natalia Rodríguez, Eloi Catalan, Isabel Torres, María Isabel Díaz, Sergio Momo, María Maroto, Maykol Hernández, Marga Arnau, José Luis De Madariaga y Carlota Clark, entre otros.

‘Jorge. Una travesía de Coque Malla’: En 1987, Jorge Malla, un chico de 16 años, acompañado de sus padres, firmó un contrato con una multinacional para grabar un disco con su grupo, Los Ronaldos. Cuando el grupo se disolvió, el joven solista se encontró sin nadie que le respaldara como músico y teniendo que empezar de cero, literalmente. Más de 30 años después, muchos discos, conciertos, kilómetros, fracasos y triunfos, ese chico que un día quiso ser solista, ha conseguido hacerse a sí mismo y se ha ganado un público fiel que le sigue en cada una de sus creaciones. Esta es su historia: la de Coque y la de Jorge.

Director: Cristina Martín Barcelona, Maria José Martín Barcelona

Reparto: Coque Malla, Iván Ferreiro, Leiva, Ray Loriga, Ariel Rot, Leonor Watling, Dani Martín, Arancha Moreno, Miguel Malla, Alberto San Juan.

‘Detective Knight: Redención’. Bajo custodia en Nueva York, el detective James Knight se encuentra en medio de una fuga dirigida por The Christmas Bomber, un fanático brutal cuyos discípulos de Santa Claus están aterrorizando a la ciudad. Con la prometida devolución de su insignia a cambio de acabar con los terroristas, el Caballero de ojos acerados reparte misericordia por los justos... y justicia despiadada por todos los demás.

Director: Edward Drake

Reparto: Bruce Willis, Corey Large, Lochlyn Munro, Paul Johansson, Beau Mirchoff, John Cassini, Miranda Edwards.

‘El asombroso Mauricio’. Mauricio, un astuto gato, ha ideado la estafa perfecta. Junto a Keith, su joven colega aficionado a tocar la flauta, van por las ciudades asustando a sus alcaldes al comunicarles que están infestadas de ratas. Mauricio les convence de que los roedores seguirán a Keith al río al escuchar las deliciosas melodías que interpreta. A corta distancia de la última población donde han realizado su tarea, las ratas emergen del río y vuelven a vestirse con sus elegantes vestimentas.

Animación inspirada en el cuento de los hermanos Grimm El flautista de Hamelín, está basada en The Amazing Maurice and His Educated Rodents, una de las más populares novelas de Sir Terry Pratchett.