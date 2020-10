“Bach es como un Lego. Es como diseñar una pirámide de Egipto”

Infancia como niño prodigio, madurez como pianista de reconocimiento mundial, apariencia de estrella del pop, conversación amigable, desparpajo que provoca risas entre su equipo. Lang Lang (Shenyang, China, 1982) presentó estos días su interpretación de las Variaciones Goldberg, una de las obras cumbre del compositor barroco alemán Johann Sebastian Bach.

La publicación de la obra, a cuyo estudio ha dedicado más de veinte años, ha chocado frontalmente con la pandemia de coronavirus y le ha obligado a cancelar decenas de conciertos. Salvo tres en Alemania en marzo del próximo año, uno de ellos junto a la tumba de Bach en Leipzig.

Ahora, en consonancia con los tiempos, ha descartado los viajes y pasa la mayor parte de la jornada atendiendo a los medios por videoconferencia.

“Tengo que conectar con mis seguidores internacionales, así que no hay problema. Pero es duro: 12 horas hablando (cada día) no es tarea fácil. Como ves, tengo aquí té, café y peras para mantenerme espabilado”, explica sentado al piano, en el pequeño estudio que ha habilitado para atender a la prensa.

¿Recuerda su primer contacto con las Variaciones Goldberg?

La primera vez las escuché de Glenn Gould. Tocaba unas Variaciones Goldberg que sonaban muy interesantes. Era una interpretación muy seca, casi de clavecín. Y su interpretación me superó y pensé que quizá debiera tocarla yo también. La pieza es una melodía fácil al principio. ¡Pero es una ilusión! Porque es muy, muy difícil de tocar.

De niño, mi profesor me enseñó mucho barroco, pero de adolescente no interpreté mucho a Bach, me iba más el estilo del romanticismo.

Así que hace unos años empecé a aprender más sobre música barroca y empecé a interpretar más a Bach en los conciertos para intentar hallar el sonido de un Bach ideal, no del Bach de la infancia. Un sonido ideal y maduro.

Entonces, ¿Bach suena distinto según vas creciendo?

¡Sí! Bach y Mozart son los compositores que más cambian. Cuando eres un niño, crees que Bach es como jugar con los Lego, con una voz distinta aquí, otra voz allá... y tú las combinas... es casi como un juego mental.

¿Un juego mental? Pero en teoría esta obra se compuso para facilitar el sueño...

Sí, la compuso para el diplomático ruso Keyserling (que tenía problemas para conciliar el sueño), y puso a Goldberg, su mejor alumno, a tocárselas en días alternos.

Pero esto no es una pastilla para dormir. Es como Origen, ¿conoces la película? Con muchas capas... ¡Yo he intentado dormir con esta pieza! Y en los primeros cinco minutos me fue bien, pero luego de repente te despierta (toca una parte contundente mientras gesticula un súbito despertar). Y después me volví a dormir y luego... Así que siempre te terminas despertando.

¿No ha dormido bien en los últimos 20 años de estudio de las Variaciones entonces?

La verdad es que no... Esta obra no es fácil. A veces me provoca miedo; otras, dolor... no es sencilla.

¿Qué la hace tan especial?

En primer lugar, el diseño: es como diseñar una pirámide de Egipto. Treinta variaciones con una simetría perfecta y nueve cánones como cuerpo principal. Así que de alguna forma todo está perfectamente encajado, pero todo se repite.

Y luego, en medio de esos cánones, Bach funde todo lo que hayas aprendido antes sobre él. Quiere decirle a la gente: “Con unas pocas notas simples puedo hacer algo distinto cada vez”. Así que es el mayor juego mental, ¡pero las emociones son reales! No es solo un concepto, todo tiene que funcionar de manera emocional y conectar con la forma auténtica de tocar el clavecín y el órgano barroco.

No tienes que pensar solo en tocar con los dedos, sino también con los pies. Tienes que tocar pensando que eres un organista. No puedes pensar en esta obra como si estuviera compuesta para un piano moderno. Eso no funciona.

¿Cómo ha ido evolucionando su relación con Bach en estos años?

Me encanta Bach, pero no lo entendía. Lo veía más como un ejercicio mental, para tratar de dividir tu mente y crear una estrategia, para intentar ser más inteligente. Pero una persona inteligente no tiene por qué ser un pianista emocional: son dos cosas distintas.

Y cuanto más aprendía de Bach, más cuenta me daba de que es la persona más emocionalmente complicada. No es solo alguien que juega con tu mente. Estaba equivocado. Siempre sentí emociones más obvias con Chopin, Liszt, Rachmaninov... Pero entonces descubres que hay otro tipo de emociones. Y Bach tenía ambas.

Imaginemos que Bach entra ahora mismo por la puerta y le pilla tocando sus Variaciones, ¿qué le diría?

(Tartamudea un par de segundos antes de lograr arrancar). Bueno, más bien, ¿¡qué no le diría!? Él me diría muchas cosas. Yo dejaría de tocar y le pediría: “¿Puede tocar para mí?”. Y después yo diría: “¡Esto es lo que siento!” (se ríe). Me daría un infarto... Para este disco, toqué muy cerca de él (en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig, donde trabajó y está enterrado Bach). Fue muy emocionante. Me sentí muy vivo, muy espiritual... como si él estuviera allí de verdad. Podía sentir su alma en la sala. En especial, cuando toqué su órgano.

Pero después de tanta investigación y tanta práctica, el momento del lanzamiento se ha estrellado contra una pandemia que le ha obligado a cancelar todos sus conciertos, ¿cómo se siente?

Tuve que cancelar todos los del extranjero, pero hice unos pocos en China, para mantener los dedos calientes, aunque no a plena ocupación, sino como al treinta por ciento. Pero esta obra me ha dado verdaderos ánimos para seguir durante este momento tan complicado. Así que por eso quiero compartirla y lanzarla ahora para mi audiencia en todo el mundo, para que no se sientan solos.

¿Podría traducir a música la situación actual en el mundo, con la pandemia?

Claro, veamos... Me gusta usar este movimiento lento, la variación 25 para sentirlo.

¿Echa de menos la normalidad?

Estoy deseando que vuelva. Para nosotros, el momento más importante es el directo. No importa lo punteros que sean nuestros teléfonos o los conciertos que se retransmitan por internet: nada reemplaza a una actuación en directo, porque unes los corazones de todos en la misma sala. Y entonces los llevas de viaje, todos respiramos al unísono y navegamos en el mismo barco. Ni el mejor sistema de sonido lo lograría: te lleva a tu propio mundo... pero no puede llevarse a toda la multitud. Es muy triste lo que está pasando, pero obviamente nuestra salud debe tenerse en cuenta porque se trata de un virus muy peligroso.