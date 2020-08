Cien años del nacimiento de Bukowski

Repasamos a continuación unas canciones inspiradas en los textos de Bukowski, en algunos casos de manera clara y en otros con un tono más tangencial. Pero ahí está la pluma del emperador de los olvidados. Porque Bukowski es un estado de ánimo sin redención posible, siempre sentenciado.

U2: DIRTY DAY. La banda irlandesa, que invitó al escritor a uno de sus conciertos de 1992 en el Dodgers Stadium de Los Angeles -algo que después él mismo relató con su habitual poco entusiasmo y su cinismo exacerbado-, le dedicó Dirty day del disco Zooropa (1993).

TOM WAITS: FRANK’S WILD YEARS. Si hay un músico al que se identifique claramente con Bukowski, ese es Tom Waits. Más allá de que incluso se parecen físicamente, con su rostro ajado y repleto de cicatrices, ambos encuentran en las profundidades del alma dolorido la inspiración para sus textos. Y de hecho, Waits cita a Bukowski como inspiración para su canción Frank’s wild years (1983).

FITO PÁEZ: POLAROID DE LOCURA ORDINARIA. Cualquiera que haya leído a Bukowski identifica su influencia en estos versos escritos por Fito Páez en 1988: “Pasábamos todo el día tirados en la cama, el tiempo maldita daga, lamiéndonos los pies. Brillaba, era una perla, y nunca hacia nada. Después dijo que me amaba y se hundió la Gillete. Sangró, sangró, sangró, y se reía como loca. No he visto luz ni fuerza viva tan poderosa. De todas ellas, ella fue mi frase más hermosa, todo su cuerpo con espinas y a mi me siguen las moscas”.

HOT WATER MUSIC. Para terminar no escogemos una canción, sino directamente el nombre de un grupo. Se trata de Hot Water Music, una banda de punk rock de Florida (Estados Unidos), que adoptó este nombre en homenaje a uno de libros de relatos cortos publicado por Bukowski en 1983 y titulado, efectivamente, Hot Water Music. Bukowski y/o Chinaski y/o viceversa, siempre inspiración constante y rumiante.