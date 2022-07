El grave estado de las cosas

Me da mucha pena ver los campos todos a yerba, dejados de la mano del hombre. Antes estaban llenos de trigo, cebada, maíz, berzas, patatas y un sinfín de productos..., y muy buenos. Ahora Galicia parece despoblada, aunque no lo esta del todo, pero poco le falta. Todo porque a la unión europea le da la real gana. ¿Por qué no podemos seguir produciendo como antes, o aún mucho más, ya que ahora, tenemos maquinaria, cosa que antes, se hacia con vacas y arados de palo?

Pero no, ahora hay que aguantarse y tener que comprar y depender de otros, cuando, tanto Galicia como el resto de España, éramos un vergel y producíamos para nosotros y para vender. Podríamos abastecernos y, con el sobrante, vender a otros países y cada día, ser un país mas rico y no tener que depender tanto de los demás. No entiendo el porqué. Veamos, en la pesca éramos la primera potencia, ahora somos un país más. Lo cierto es que, si esto sigue así, seremos mas pobres, pero mucho más que cualquier país que no está desarrollado.

Y esto no es todo, el gobierno, cada día nos miente y mucho mas descarados que al principio, ahora hasta se ríen en nuestras caras y parece, que disfrutan con ello, cada día peor, y así comenzaron muchos países ricos y hoy, están en manos de socio comunistas, que llevan a la ruina a estos países.

Los productos cada día mas caros, los carburantes, imposible de llegar a ellos, dentro de poco, habrá que vender nuestros utilitarios, pues no podremos ir a ningún lugar, los sueldos no llegan, las pensiones mínimas, ya no son mínimas, son enanas del todo. Antes en un hospital que te hacían operaciones de casi todo, ahora ya no. Te dicen que tienes que ir al de las capitales, como si eso fuese barato. ¿Entonces para que queremos o necesitamos esos otros hospitales? Para pasar consultas, con los Ambulatorios seria suficiente. Por ejemplo, para hacer una simple Pantomografía dental, en la provincia de Lugo, hay que ir al hospital general de Lugo, el más grande de España o uno de ellos, en el de Burela, para los que vivimos en A Mariña lucense, no hay, si quieres que te cambien un marcapasos, que antes se ponían en Burela, ahora, al hospital general de Lugo y así todo, ¿para que se quiere un hospital recién ampliado en Burela? Para pasar consultas. Y esto sucede en casi toda Galicia y, también en el resto de España.

La cosa se esta poniendo mal, mucho más, de lo que sabemos o, podemos percibir. Ojalá y me equivoque, pero esto va muy mal, si no se hace algo y pronto, caeremos en una depresión a nivel estado y, grande.

Casi salimos del virus Covid y ya estamos con la Viruela del mono, y esto no para, ah, se me olvidaba, aún no hemos ayudado a Ucrania, ¿Europa le tiene miedo a la Rusia? Pues parece que si y mucho. Y mañana atacará a otro país y la OTAN y Europa sí. Bueno, otro día hablare del gobierno y de otras cosas.