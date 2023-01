El largo camino del Sáhara

Y la realidad dura y esperanzada de un pueblo desterrado en el desierto se refleja en numerosas exposiciones que nos acercan a la Hammada olvidada en ocasiones por la mano de Dios y de los Hombres. A lo largo de los años y en trabajos tanto de académicos como de estudiosos o periodistas... El caso de Yolanda Blanco Souto de y Carlos Ruiz Miguel es uno de esos encuentros tanto informativos como literarios.

“Un enfado americano por las obstrucciones marroquiés o Usa: la paciencia tiene un límite... Denuncias en el Congreso del número dos de la Minurso” son o han sido algunos de los titulares tras muchos años de escribir informes sobre una situación que no se aclara... O aquel lejano – La solución al conflicto del Sahara exige un apoyo más firme del gobierno español- y al día de hoy ese Gobierno supuestamente progresista se ha aliado con el Gobierno de Mohamed VI... Otros como el escritor Juan Goytisolo escribía un ensayo hablando claramente a favor de Marruecos y nos preguntamos: ¿Donde se encuentra Francia o Argelia?

Desde los años noventa el interés que suscito el Sáhara Occidental en su día ha sido una constante en la Vida y en la Obra de Carlos Ruiz Miguel que es Profesor en la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela. Hablamos de él no solo por su trabajo en la Universidad sino también por la distintas publicaciones que ha aportado cuando en esos mismos años le surgió dicho interés. Sus múltiples trabajos jurídicos los hacemos públicos en su figura al lector en castellano fuera del ámbito académico...

Escuchándole hablar nos damos cuenta de su conocimiento... Y al mismo tiempo ese mismo interés le hace estar al tanto a todas horas de cuales son las últimas noticias no solo del Sáhara sino también de los temas jurídicos que lleva enseñando a sus alumnos en la Facultad compostelana. Ni siquiera una simple comida en la Universidad le hace desconectar un instante mientras habla con el camarero sobre que menú le van a poner.

Es ahora cuando de nuevo publica un interesante monográfico dando con la aguja en los talones a más de uno cuando describe su “El Frente Polisario desde sus orígenes hasta la actualidad” Como y por que nació un grupo que al final no le quedó otra alternativa que convertirse en un Estado. Ruiz Miguel ademas de hablar de los últimos acontecimientos también de alguna manera denuncia los distintos fallos que ha cometido el Polisario a lo largo de su ya larga historia. Pero no se queda ahí... Anteriormente había publicado su ensayo – El Sahara Occidental y España- y ya ha llovido bastante lo que nos hace preguntarnos de nuevo ¿Como se encuentran las relaciones entre España y los distintos momentos históricos y no históricos que han vivido en esta Larga Marcha los saharauis de un lado y de otro?

En una tarde lluviosa en la Facultad de Derecho nos encontramos con la profesora Yolanda Blanco Souto y con Ruiz Miguel junto al profesor titular de Derecho Internacional Público Antonio Martínez Puñal quien contando alguna broma al publico presente resalta partes del libro de Ruiz Miguel que más le han impacto por ese desconocimiento que muchos tienen en los días que corren así como de la obra que también se presenta de la profesora Blanco Souto quien con Moisés Ponce de León Iglesias y Zahara Hasnaui han escrito su esperado – Las asombrosas mujeres saharauis en 2017 y ahora presenta su Historia filatélica del Sáhara Occidental Español- junto a Ruiz Miguel.

“¿Quienes vivieron los últimos años de la presencia española en el Sáhara Occidental han oído hablar mucho del Frente Popular de Liberación saharaui (El Frente Polisario) pero quizá tienen un conocimiento incompleto del mismo?”

Un Frente e Polisario que proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RADS) y a ese mismo evento fueron invitados algunos periodistas como ha sido el caso de Tomás Alcoverro corresponsal de la Vanguardia que ha contado dicha experiencia de información a nuestro autor... Y no solo eso sino que entre una comida y otra publicó un texto muy complementario que ya está dando que hablar donde quizás une sus aventuras en el oficio de periodismo con las del propio Carlos Ruiz Miguel – Todo por decir- a cargo de Plácid García Planas... Unas primeras monedas que llegaron a poseer los saharuis llamadas por ellos – sahil- acuñadas con la efigie de Isabel II para mas tarde llegar los – jousus- acuñadas por las efigies de los reyes Alfonso XII y XIII.

¿Preguntas y respuestas?

Surgen muchas preguntas que algunos deberían de contestar sobre todo para el gran publico lector de estas páginas. ¿Por qué a muchos pueblos no les han dado el Premio Nobel de la Paz en muchos años y a otros sí...? Pero no nos llega con esta pregunta sino que en colaboración con la profesora Blanco Souto han publicado “Historia Filatélica del Sáhara Occidental Español” Un estudio complementario al anterior

“No aspira a ser una obra que profundice en los aspectos técnicos filatélicos de los aspectos de los efectos postales de ese periodo, cuestiones que ya están bien tratadas por otros estudiosos. Conviene tener presente en este sentido en todo momento que tanto los sellos como los matasellos y otras marcas postales, son documentos oficiales. Como tales documentos son, son material histórico. Y este material histórico, por más que tenga un valor artístico o económico también tiene una virtualidad explicativa. Con la luz del tiempo entendamos como se fragua la Historia del Largo Camino del Sáhara.