“El teatro es el punto culminante de todo artista,

Hoy tengo conmigo una mujer a la que siempre le ha gustado revolucionar, crear, aprender y ser muy especial. Antonia Pilar Villaescusa Rius, escritora -a los doce años escribió su primera novela-, poeta, actriz y directora de teatro, colaboradora de radio y un montón de cosas más. Seria imposible, el poner todo su currículo, ya que nos llevaría dos páginas solo eso. Gracias apreciada amiga por concederme esta entrevista, mas aun, sabiendo que tu tiempo es oro puro.

¿Café, una infusión, un refresco, vino blanco, cerveza? ¿Qué tomas mientras las musas te acompañan y estás en pleno proceso creativo?

Por norma nunca tomo nada, suelo concentrarme en la escritura por completo.

¿Podrías contar a los lectores quién se esconde tras Antonia Pilar, aficiones, gustos literarios, hobbies...

Se esconde una mujer inquieta, curiosa, positiva, con mucha vitalidad, impulsiva, enamoradiza, trabajadora. Hago deporte siempre que puedo. Cuido mucho mi alimentación. Amo a los animales, la naturaleza, la soledad adquirida, Mi espacio es sagrado. Me decanto por las biografías y los libros de historia y alimentación.

¿Qué te aporta la escritura, la radio, el teatro? ¿Podrías vivir sin nada de esto?

Imagino que si, que podría vivir sin ello soy una mujer dúctil adaptable a las circunstancias, pero todo lo que hago me llena y me engrandece como persona, es un plus vitamínico que necesito diariamente. Escribir es esencial en mi vida. La comunicación incluida radio y televisión han sido y son un proceso de aprendizaje y de amplitud de conocimientos. El teatro fue una escuela necesaria y casi obligatoria debido a mi gran timidez, fue una de las mejores épocas de mi vida.

¿Cómo compatibilizas la vida familiar, social y tus trabajos y aficiones?

Lo suelo llevar muy bien, soy muy organizada, sé administrar las tareas de una forma que no me causen estrés. Tengo capacidad organizativa para llevar a cabo todos los elementos que forman parte de mi vida, tanto familiar, social o laboral.

Qué te resulta más complicado: escribir, la radio, el teatro...

Nada. Nací con ese don, nací para el escenario, para la comunicación y eso cuando se lleva dentro solo hay que abrir la ventana para que fluya todo. Escribo poesía diariamente. También relatos de un modo asiduo pues colaboro en revistas culturales barcelonesas. La radio es pura magia, tiene el poder de la voz y de la imaginación. El teatro es el punto culminante de todo artista, el escenario, el aplauso. Nada es complicado para mi viniendo de esta rama artística.

¿Podrías compartir con nosotros alguna anécdota relacionada con la época en la que la escribiste tu primera novela?

No recuerdo ninguna anécdota importante, siempre ocurren pequeñas cosas en la vida de todos, pero no tengo ninguna presente que me haya ocurrido a mi.

¿Qué van a encontrar las personas entre las páginas de tus obras, tus poemas o en tus entrevistas de radio o en el teatro?

Ante todo sentimientos, después sensaciones, creo que lo más importante de un escritor es saber transmitir nuestros escritos a los demás y que los lectores se sientan identificados en alguna parte de ellos, parece tarea fácil pero no lo es. Me gusta escribir de un modo asequible me refiero, sencillo, con un lenguaje que la gente no tenga que buscar en ningún diccionario el significado de una palabra, de ese modo llegas mucho más rápido al interior de la gente, no olvidemos que hay muchos lectores que les encanta leer pero a veces por circunstancias de la vida no han podido tener unos grandes estudios y desconocen el significado de algunas palabras muy ricas en el diccionario pero poco digeribles .

¿Para qué tipo de personas escribes, haces radio o teatro? ¿Algún género literario que te apetezca experimentar y aún no te atrevas?

Mi escritura no va dirigida hacia ningún público en concreto, quizá se sientan más identificadas las mujeres, por el hecho de que mi libro de relatos “un mundo de cuerdos y locos” la mayoría son temática de mujer. No, no tengo ningún género por experimentar, escribo al amor, hacia el amor y por el amor y eso me llena por completo.

¿Qué opinas de la relación entre los escritores, poetas, actores o gente de radio? ¿Has encontrado apoyo entre tus compañeros o es un mundo de solitarios, como dicen las malas lenguas?

Existen zancadillas en todas partes. Soy una mujer muy autónoma e independiente, me gusta organizar y crear mis propios espacios sin depender de nadie. Siempre hay personas a las que les guardo una gratitud en mis comienzos y nunca las olvido. Soy agradecida.

Háblanos de tu último libro, novela, obra teatral o, programa de radio y del siguiente proyecto. ¿Con qué nos vas a sorprender en esta ocasión?

En esos momentos estoy inmersa en las ondas de la radio y la comunicación, participo asiduamente en antologías poéticas y narrativas. Tengo en mente una novela para el próximo año. Lo único que pretendo es estar activa y no dejarme arrastrar nunca por un instante de pereza.

Lo mejor que te ha pasado en tu andadura profesional y lo peor que has vivido.

Lo mejor ha sido ver publicado mi libro. Que mi nombre haya cruzado el charco y haya hecho las Américas. Que cuente conmigo gente muy introducida en el mundo de la cultura. Lo negativo son aquellas personas que creíste una vez que era amigos y nunca lo fueron. Me molesta la gente que se acerca a mi para conseguir meterse en este mundo y usarme como comodín. Si uno tiene talento el tiempo lo ayuda sin lugar a dudas. Me gusta ayudar pero no que me utilicen.

Una novela que te hubiera gustado escribir y un autor que te haga vibrar.

No tengo ningún autor preferido, leo muchísimo y de todos ellos me quedo con lo que me han transmitido en ese momento de lectura. Hubo una época en que me incliné por la literatura rusa, me fascinaba. El libro A sangre fría de Truman Capote, fue uno de los que más me impactó en su momento.

En la televisión contemplas varias escenas: una pareja enamorada, una escena de guerra, unos cuadros abstractos, una escena demoniaca, niños descalzos que piden en las calles... ¿cuál te inspiraría para escribir una novela, relato, un poema, o hacer un programa de radio?

Ninguno. Me inspira la vida, la calle y sus circunstancias, nunca películas, series, programas televisivos o pinturas. Como ya he dicho yo escribo al amor y al desamor que para mi es esencial.

Para terminar, un consejo que darías a un autor que se enfrente a escribir su primera novela, poema, interpretar, dirigir o, hacer radio.

Que crea en si mismo. Que tenga la suficiente confianza para no desfallecer cuando las cosas se tuercen. Que no se deje influenciar por terceras personas, la primera opinión que vale es la de uno mismo. Saber conocer tus límites y también para lo que eres capaz. y no dejar nunca de trabajar y avanzar en la vida y en las oportunidades que nos ofrezcan. La vida está hecha para todos, hay que estar despiertos y dispuestos a subir los peldaños poco a poco.