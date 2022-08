Entre Francia, Milán y España

Emmanuel Carrere saltó a la luz gracias a una obra que ocupó las primeras páginas en sucesivos medios de comunicación -El Reino- preparando a sus lectores con dos tramas, dos tiempos - la propia vivencia del autor abrazando la fe en un momento de crisis personal junto al abuso del alcohol y la historia del converso Pablo y de Lucas el Evangelista.

Jordi García, de la Universidad de Barcelona ha hecho de la biografía su santo y seña con un pulso muy firme sabiendo compaginar sus clases con obras que cuentan un poco de nuestra propia historia como ha sido su esperado Los papeles de Herralde. Una historia donde claro y conciso habla de Herralde como un tótem dentro de la tradición literaria sumergiéndose en sus comienzos con una fecha 1968 cuando al comprar una máquina de escribir, una silla y una mesa comenzó a realizar algo totalmente diferente al resto.

-En 1977 ofreció a los ciudadanos de una democracia titubeante los libros que no sabían que querían leer, gracias a las colecciones como la heterodoxa y corsaria Contraseñas, la ambiciosa y global Panorama de narrativas o una pionera colección del buen periodismo tan viva como crónicas donde Jon Lee Anderson entre otros publicó su Che Guevara. Una vida revolucionaria.

Es el único biógrafo que ha tenido acceso exclusivo a los archivos del Gobierno cubano y ha gozado de la colaboración de la viuda del Che, cuyos fragmentos más relevantes recoge esta obra. En el curso de sus investigaciones Anderson consiguió entrevistarse con los militares bolivianos que conocían lo que ocurrió durante los últimos días de vida del Che. O su Caída de Bagdad siguiendo a un grupo de iraquíes a lo largo de esta época extraordinaria con el miedo bajo la bota orwelliana de Sadam envuelta en una atmósfera surrealista de un Bagdad antes de la invasión. Hasta los esfuerzos realizados por el periodista aleman Gunter Wallraff que con su Cabeza de Turco y ahora con su Periodista Indeseable ha provocado una verdadera conmoción en Alemania.

Oliver Sacks -Arundhati Roy. Dos autores complementarios en argumentos. Sacks escribió sobre la mente y sucesos psiquiátricos. Profesor de Neurología clínica publicó obras fundamentales como Un Antropólogo en Marte, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero o Los ojos de la mente y Alucinaciones introduce al lector en su introspección escribiendo En Movimiento. Una Vida. -Quería escribir un libro y siendo el último Despertares se le ocurrió otro nombre: Reanimaciones.

Para Sacks. Este libro presentaba un tipo de problemas que no había experimentado antes, porque escribirlo implicaba revivir el accidente, revivir la pasividad y los horrores de ser un paciente, también implicaba revelar algunos de mis sentimientos más íntimos de una manera que nunca había hecho en mis escritos más médicos. También se planteaban muchos otros problemas. La recepción de Despertares me había llenado de euforia, y me había intimidado un poco.

Junto a Arundhati Roy que tras su Dios de las pequeñas cosas ha marcado un antes y un después dentro de la narrativa al ofrecernos Mi corazón Sedicioso con los muchos artículos llenos de una cierta crítica ciertamente no favorable al Gobierno establecido. Una amplia selección de los mejores textos de carácter político y social. Los desequilibrios sociales de la India, ese país que vive al mismo tiempo en varios siglos anclado en el pasado y proyectado hacia el futuro, los conflictos territoriales entre la India y Pakistán, el poder de las élites, el control de la tierra y los indiscriminados desplazamientos de población para la construcción de grandes presas y los claroscuros de la figura de Gandhi, la deriva nacionalista en la India y la energia nuclear utilizada con fines bélicos.

Sin olvidarnos de ese gran amante de los libros que nos ha dejado Roberto Calasso a quien el propio Herralde ha dedicado un pequeño homenaje con

-Para Roberto Calasso. Edición de Jorge Herralde- y la participación de Gustavo Guerrero, Basilio Baltasar, Edgardo Dobry, Yashima Reza y Carlo Feltrinelli. Calasso ha sabido compaginar su sabia narrativa con los distintos orígenes a los que se asomó en sus distintos estudios publicados por Anagrama y su rica labor desarrollada como director literario en Adelphi. Siendo uno de los escritores en su larga trayectoria y en una última obra conocida en España bajo el título El Ardor donde realiza un recorrido entre las dos caras de Occidente y el lejano Oriente que acudían a su mente. Haciendo de ésta y otras obras algo que muchos quisieran imitar. A través del corpus védico Calasso extrae la crónica de una disputa palaciega

-Yo soy mejor que tú, porque tú no dices nada que yo no comprenda-

-Soy mejor que tú, porque hago que se entienda lo que tú conoces.

Si en España tuviéramos que buscar una figura parecida o igual a la de Calasso tenemos que pensar en Óscar Pujol Riembau actualmente director del Instituto Cervantes en Nueva Delhi y sin conocer quizás a Calasso ha trabajado en muchos ardores como el propio Calasso con su diccionario sánscrito- castellano y anteriormente su hermano menor el diccionario sánscrito -catalán así como otras obras que Calasso leería encantado desde su La Ilusión Fecunda o su Antología junto con Félix Ilarraz de las principales Upanisad y aquel Del Ganges al Mediterráneo que invita a coger un billete de avión.

Damián Alou y Óscar Pujol. Además de colaborar en la encomiable labor de un traductor español mallorquín Damián Alou profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Pompeu Fabra desempeñando labores de poeta y novelista. Gracias a su esfuerzo y tesón se abrieron las puertas a Oriente

-Una de las cosas que más me sorprendieron cuando traduje mi primera novela de literatura angloindia fue que estaba escrita en un idioma que no existe. No quiero decir con ello que se trate de un idioma inventado por el autor, ni tampoco de una reconstrucción arqueológica de una lengua perdida, sino que los personajes no hablan el idioma en que está escrita la novela sino que en cuanto personajes de ficción, en realidad hablan o deberían de hablar hindi o urdu mientras que nosotros en virtud de suerte de una traducción simultánea que realiza el autor la leemos en inglés.

Con Un buen Partido de Vikram Seth quien según Seth -si no hubiera leído a Miguel de Cervantes- no habría podido escribir su obra. Autor de otras traducciones desde Pankaj Mishra en Para no sufrir más con el subtítulo de El Buddha en el mundo hasta Canción de Libertad en Muchnik Editores el tercer libro de Amit Chaudhuri, donde su autor ha exhibido su talento con un retrato matizado de los conflictos de la clase media.

Volviendo a Carrére y Houellebecq

Unas palabras que pueden señalar tanto Houellebecq como Carrére... Quien no se queda ahí junto a sus muchas obras guiones o documentales en unos tiempos de cierta crisis existencial amén de haber recibido el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2021 publicó su particular Yoga donde se ocupa de la vivencia y la espiritualidad sin olvidar su Conviene tener un sitio a donde ir... Si hay alguien hoy en la literatura mundial, que reflexione sobre la enorme mutación que todos sentimos que se halla en curso sin que tengamos los medios para analizarla es Houellebecq. Autores y directores como han hecho otros al publicar cartas entre Kerouac y Ginsberg que hasta llevaron sus vidas llenas de un cierto glamour a las pantallas de los grandes cines donde terminaba una época y comenzaba otra.