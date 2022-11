“Europa convIRTIÓ el mar Mediterráneo en el mar de la muerte”

Además de ser reconocida por su faceta como cantante, Cristina del Valle (Oviedo, 1 de agosto de 1960) es una mujer fuerte, alegre y luchadora que no lo tuvo fácil. Si hay una palabra que la define es resiliencia. A través de su música no solo onsiguió sobrevivir a una infancia traumática, sino que lucha para hacer el mundo un poco mejor

¿Quién se esconde tras la artista?

Una mujer que nació en Asturias y que no tuvo la oportunidad de ser niña y se convirtió en adulta para proteger a su familia de la violencia, que como ella, sufren millones de mujeres y niñas en sus hogares en el mundo y que se tuvo que ir de su tierra, dejar a su familia, A sus amig@s, su casa y todo para irse a vivir a valencia con su madre y cuatro hermanas para empezar una vida nueva fuera del miedo y la violencia y eso marca tu vida para siempre . La música se convirtió en la manera de expresar; de ser y de estar en el mundo y a la vez en un elemento sanador de todo lo vivido, Aunque yo creo que se lleva en las venas porque yo ya cantaba desde los dos años a los tres me puse de nombre artístico Pikis y la música fue siempre mi pasión. Me apasiona la percusión en directo llevo todo un set que yo llamo mi ferretería donde llevo instrumentos árabes y africanos creo que el ritmo es lo primero que escuchamos cuando estamos en los vientres de nuestras madres, los latidos del corazón. Por eso una de mis aficiones es coleccionar instrumentos de percusión de diferentes lugares del mundo de la misma manera que la música que escucho suele ser música muy ligada a la música africana y a la música árabe ricas en bases rítmicas y que desde el principio usamos en los primeros discos de amistades peligrosas. Otra de mis pasiones es el deporte y la naturaleza hago una media diaria de dos horas de baile y ejercicio y me encanta la montaña y caminar hasta perderme eso si siempre acompañada de mis perros. Los animales siempre han formado parte de mi familia y no concibo la vida sin ellos.

Me apasiona leer Todos los días. leo una media de 3:00 a 4:00 horas diarias y mi pasión es la novela negra ya que de no haber sido cantante habría sido Criminóloga.

¿Qué te aporta tu trabajo como ser humano?

Lo más importante de mi trabajo es que me permite ser yo en total plenitud expresarme en libertad hacer de la música también un instrumento para cantar y contar y poner voz a quienes no la tienen para denunciar realidades que no se quiere mostrar para generar emociones en las personas para ayudar a sanar heridas. Las canciones son los capítulos de nuestras vidas y una vez que las cantamos dejan de ser .uestras para que la gente se apropia de ellas y les pueda servir, como nos transmite mucha gente, para recordar momentos maravillosos para emocionarse para enamorarse para reflexionar y también para llorar y sanar.

¿Cómo compatibilizas vida personal y profesional?

Siempre he sido hiperactiva desde niña y no paro vivo cada día como si fuera el ultimo, siento pasión por la vida y trato de vivirla con toda la intensidad y sacar lo mejor de cada momento pero como artista mi energía aflora con toda su intensidad por la noche soy una ave nocturna, un búho y es imposible dormirme antes de las 4:00 de la mañana quizá porque nuestro reloj biológico es diferente ya que por la noche es cuando actuamos cuando tenemos que estar al 100 × 100 con la adrenalina cargada también me apasiona la redes, invierto muchas horas en ellas y me encanta estar en contacto con la gente compartir su vida sus historias me gusta mucho socializar y por supuesto ejercer la ciudadanía que es comprometerte cada día a través de tus acciones y actos con el hacer posible otro mundo más Justo, más empático más respetuoso con los animales y la naturaleza, más igualitario para que todos los seres vivos podamos vivir en paz, en libertad sin violencia como creo y estoy convencida que es posible. Trabajo cada día por ello desde mis pequeños espacios. Es importante cuidar los afectos invertir tiempo en la gente que te necesita y tratar de dar lo mejor de ti misma y dar gracias a la vida cada día. Como dice la canción solo le pido a dios que la vida y lo injusto no me sea indiferente.

¿Nunca se te pasó por la cabeza, escribir una novela o poemas de alguna temática que a ti te llene?

Me lo han propuesto muchas veces, diferentes personas y varias editoriales, pero la verdad es que no me veo con la capacidad de hacerlo, aunque no será por historias que contar y por vida que compartir. Lo que si hay algunos libros que escribieron amigos escritores y periodistas, sobre el proyecto que cree en 1998 que fue la plataforma de Mujeres Artistas Contra la violencia de género, con la que durante más de 18 años he recorrido lugares del mundo bajo guerra u ocupación para llevar la música y la cultura de paz a través de la palabra la música y la poesía.

¿Crees que el mundo de los, artistas está dominado por dos o tres grandes y las discográficas?

Las cosas en el mundo de la música, han cambiado mucho desde que yo empecé finales de los 80, pero a mí como siempre me gusta hablar en positivo, creo que las nuevas tecnologías, han abierto vías de expresión y la capacidad de muchos artistas, que no estén bajo el ala de una multinacional o una discográfica. Que puedan tener su espacio propio personalizado y libre, a través del cual poder compartir de una manera directa con el público y personalizado, su trabajo, sus creaciones, sus aportaciones y sus composiciones, con absoluta libertad, sin que tengan que pasar por el filtro de nadie ni acomodarse a nada, que no sea la libre expresión.

Las multinacionales han perdido gran parte del poder que tenían en el ámbito de la música y, cada vez se apuesta más incluso los propios artistas y los grandes artistas por la libertad de trabajar de una manera independiente. Con equipos propios y con gente de confianza creando tu propia estructura y tu propio equipo, creo que la libertad es fundamental tanto para crear como para difundir cualquier trabajo creativo y, luego la posibilidad y la capacidad de que llegue a cualquier lugar del mundo, eso lo permiten las redes y las nuevas tecnologías.

Una canción que te hubiera gustado componer.

Africanos en Madrid, para mí es una canción que después de haber sido escrita y compuesta hace más de 30 años, está más presente que nunca. Escrita desde la experiencia personal y las vivencias de alguien, que sufrió el racismo y la discriminación en su piel y en su vida y, las canciones cuando están escritas desde la verdad, creo que nos toca en el alma pero también es una canción que nos pone delante un mapa. Y un escenario, que debería avergonzarnos porque lejos de avanzar hacia sociedades mucho más empatizas y justas e igualitarias, Europa ha caminado por el peor de los caminos, el del racismo el del cierre de sus fronteras, el de la construcción de barreras el de impedir a seres humanos que vienen huyendo de la guerra la violencia o la pobreza, Ejercer el derecho a una vida mejor. Europa ha convertido el mar Mediterráneo en el mar de la muerte. La mayor tumba de Europa.