Fitur 2023: el principio de un nuevo viaje

La casi normalidad ha llegado con el turismo, con la progresiva recuperación a lo largo de 2022 de la primera industria de España y de buena parte de nuestro entorno. Los datos nos aproximan a los de la pre pandemia. Los cambios que el Covid ha provocado harán que en Fitur se perciba una industria renovada, que ha sabido mantenerse a flote y emerger con mayor ímpetu, que hoy es más saludable y segura, que se ha adaptado a un nuevo escenario y que propende a seguir liderando la creación de riqueza, empleo y bienestar. Poco queda ya para la total normalidad.

Fitur, en Ifema Madrid, es una cita de importancia mundial, un punto de encuentro de los profesionales del sector, un espacio de confirmación de negocios, relaciones, y un escaparate de las novedades en todos los órdenes: destinos, transporte, gastronomía, comunicación, tecnología, etc. Un momento propicio al debate, incluidos los foros que se celebran coincidiendo con la feria, como Cimet - Conferencia de ministros y empresarios iberoamericano que alcanza su XXVI edición, el Foro Hotusa explora, o la presencia de entidades como Segittur que ofrecen su espacio a las iniciativas nacidas de las Universidades, las administraciones o los emprendedores privados, encuentros de la Mesa del Turismo de España, la Asociación de Profesionales del Turismo o de la de Hosteleros o de la misma Exceltur.

En Madrid se hablará de los datos de la recuperación - hay que seguir esforzándose por aunar criterios-; de la necesidad de crear un Ministerio de Turismo español y del relevo inminente de Reyes Maroto, la ministra dialogante y en general bien valorada. Tras el Foro de Turismo de Prestomedia en Bruselas, se incidirá en cómo lograr una política europea para la industria - la presidencia española de la UE del segundo semestre de 2023 será determinante para incidir en ello-. Se comentará el reparto de los fondos New Generation, al parecer más invisibles aún que insuficientes; del Perte no concedido al mundo del viaje; del Hub de Iberia para Barajas; del éxito de los Xacobeo, como ejemplo de colaboración interadministrativa e interinstitucional; de Vigo y sus luces, el mayor éxito navideño a escala turística, un modelo de desestacionalización; de Málaga y su candidatura a la EXPO 2027; de las ciudades patrimonio como Compostela o Granada; , colombinas -Palos de La Frontera, Santa Fe de Granada, San Sebastián de La Gomera, Baiona A Real, el Cabildo de La Gomera, promovido por la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias-; y se reiterarán demandas como la desestacionalización; conectividad; destinos maduros; precios medios; necesidad de bajar los impuestos; recuperación de los destinos de larga distancia; formación profesional; fondos de inversión; Brexit y fronteras; etc.

Fitur es una geografía precisa de la industria de la felicidad. Un espacio para profesionales que piensan en todo el mundo. La transversalidad del turismo es única.

Estamos en los albores de un nuevo viaje al que todos serán bienvenidos.