Humanista entre dos mundos

Un hogar en el mundo ha sido el título que Amartya Sen con sus ochenta y siete años ha elegido para dar a conocer lo que ha sido una pequeña parte de su vida... La idea surgió como él mismo explica en sus páginas de una de las obras de Rabindranath Tagore que llevaría el nombre de «La Casa y el Mundo»

No solo es un economista al uso sino que en su largo peregrinar ha tratado un sinfín de temas, tantos que serían necesarios no uno sino muchos seminarios para estudiar la obra de uno de los mayores intectuales que ha dado a conocer la India desde 1933 fecha de su nacimiento. En esta obra no hay tema que no haya dejado sin tocar... desde sus relaciones con Tagore hasta ese momento en que conoció al Mahatma Gandhi aunque fuera brevemente al que tiempo más tarde compararía con Wittgenstein de quien habla en sus memorias llegando a citar al historiador Niall Ferguson y su obra «El Imperio Británico»

En 1998 por su trabajo en el campo de la Matemática Económica recibió el Bharat Ratna uno de los máximos galardones de la India siendo el 14 de octubre de ese mismo año cuando la Real Academía de las Ciencias de Suecia le concedió el premio de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel. La Fundación Nobel cada año otorga cinco premios lo que nos hace preguntarnos ¿Quién no conoce la Cruz Roja, pero desconoce que su fundador H. Dunant ha sido Premio Nobel de la Paz en 1901? O acercándonos a la India ¿Quién lee actualmente las obras de Kipling -Premio Nobel de Literatura en 1907? O incluso ¿Recordamos las obras de Winston Churchill a quien se le concedió el Premio Nobel de Literatura en 1953?

Quizás a estas personalidades tendría que haberse sumado el Mahatma Gandhi valorando sus difíciles años al llegar a Sudáfrica en 1893 con sus 23 años siendo un abogado de una compañía mercantil o Vicente Ferrer lo que en palabras del periodista Alberto Oliveras sería su particular «revolución silenciosa». Ha realizado actividades con un bagaje cultural en donde a través de sus obras ha tocado todos los palos mereciendo el Premio Princesa de Asturias que por motivos médicos no ha podido recoger... Lo que nos hace preguntarnos ¿Como no dar un premio a una personalidad que ha compartido clases en Harvard con John Rawls y K. Arrow, un hombre que ha pensado en convertir los recursos materiales en libertades proponiendo así un distribución equitativa?

Un autor que a mediados de los años setenta en su obra «Colective Choice and Social Welfare, ha demostrado que el análisis clásico de la Economia de Bienestar se basa en axiomas discutibles y que era posible dejarlos atrás. Con tiempo un gran número de investigadores han demostrado su interés por el bienestar como Arrow (Nobel 1972) llegando a la conclusión de que: «un procedimiento democrático de votación por mayoría no tiene porque dar lugar necesariamente a una relación de preferencias colectivas»

Sen no deseaba estar en ningún partido pero como los estudiantes de la época sintió un interés por la política y la vida que le tocó vivir. En los años setenta comenzó a trabajar sobre las causas y la prevención del hambre inscribiéndose sus investigaciones en el campo de un programa financiado por la Organización Internacional del Trabajo. En los años ochenta inició una colaboración con Jean Dréze (Bélgica, 1959) publicando «Una gloria incierta» bajo el subtítulo de «India y sus contradiciones» siendo Dréze profesor visitante en Allahabad University quién ha vivido en la India desde 1979 y ha obtenido la nacionalidad en 2002.

Dréze ha trabajado en campos como la educación básica en la India unos estudios complementarios a los del propio Sen así como coautor de «Hunger and Public Action: Development and participation»

Se pregunta: «¿donde está la Justicia en una sociedad como la actual?» Profesor de Economía en las Universidades de Calcuta, Delhi, Oxford y Harvard y entre 1994 y 2004 fue Doctor del Trinity College en Cambridge y nunca ha dejado de estar de actualidad y fruto de ello han sido los numerosos trabajos a lo largo de una carrera tanto personal como pública...

Nacido en Santiniketan un lugar en donde se inició toda la obra de un Premio Nobel como fue Rabindranth Tagore (1861-1941) donde años más tarde crearía una escuela al aire libre con el nombre de Universidad «Visva Bharati» teniendo una estrecha relación con la familia de Rabindranath Tagore. Su familia era de Dhaka actualmente la capital de Bangladesh con un padre profesor de quimica en esta misma ciudad y su abuelo materno enseñaba sánscrito cuya obra «Hinduismo» sigue todavía vigente.