India: entre la tradición y la modernidad

Acercar Oriente a Occidente es uno de los pasos que ha seguido el profesor Óscar Pujol, Ex Director del Instituto Cervantes en Nueva Delhi y actualmente en Puerto Alegre, así como autor de numerosos libros y traducciones. Hablar de lo que es la India y de lo que no es, de lo que no es el hinduismo y de lo que es. Según sus palabras hablar de India, “Es hacerlo de un país en donde se pueden utilizar seis términos principales: una India espiritual, una India exótica, una India opulenta, esa India del conocimiento, la India comerciante y la tantas veces nombrada, esa India de la pobreza” Al hablar del hinduismo una de las religiones mayoritarias del país, lo estamos haciendo de un gran árbol y sus diversas ramas, de una filosofía o religión que no tiene jerarquías y pese a sus muchos dioses y a esa gran variedad que lo forman- en nuestro peregrinar nos encontramos con personas que desde que comienza el día hasta que se acaba, todo es religión en cada acto de sus vidas.

Así como son sus gentes, son sus fiestas. Festivales que marcan un ciclo anual, mezclando ese significado religioso con la diversión. “En doce meses, doce celebraciones” Cada paso que damos seria una foto que tendríamos que sacar y necesitaríamos muchos discos duros para poder llenarlos y nos asombra el colorido excepcional que nos hace preguntarnos: ¿a que o a quien sacamos las fotos? Muchos han sido los autores que han intentado describir ¿qué es este país que han denominado India? Pero nos preguntamos: ¿Lo han logrado?

Desde el escocés, William Dalrymple con “La ciudad de los Djinns, un año en Delhi” en donde relata sus distintas experiencias en la capital, hasta en “Siete Vidas” en donde se encuentra con siete personajes que le cuentan sus distintas experiencias en todos los ámbitos de la vida, hasta el editor y escritor Agustín Pániker con su “Indika, una descolonización Occidental” Muchos han intentado contar lo que es y ha sido este subcontinente, pero en nuestro viaje nos seguimos preguntando: ¿Lo han conseguido? Quizás tengamos que irnos al pasado y escuchar al fotógrafo y escritor, Richard Lannoy que escribió: “Cualquiera que intente describir las cosas tal y como son en la India actual al final del siglo XX se enfrenta al desafío de encontrar un equilibrio entre lo inspirador y lo desalentador” Nuestro viaje prosigue... Nos encontramos con lugares denominados tirthas que, significa literalmente vados. Y en India estos son innumerables y son muchas las personas que acuden en peregrinaje. Podemos destacar cuatro de esos grandes lugares en las cuatro esquinas del país: Puri, Dwarka, Hardward, Kashi (Varanasi), Ujjain, Dwarka y Kanchi e incontables tirthas menores y siguiendo la geografía India podemos ver doce, Jyotirlingas (templos de Shiva) de gran importancia y 51 shakti Pithas (Centros de la Diosa) y estos lugares asombran al viajero por sus gran belleza natural. Mientras que un viajero se preocuparía por construir un gran hotel, en ocasiones sus gentes se preocupan por poner un gran Templo al Dios Shiva. Son los contrastes de los hombres. Y cuando está amaneciendo nos acercamos a la ciudad de Benarés, la morada del Dios Shiva. Una ciudad como todas las de la India en que no sabemos muy bien por donde ir. Es el centro de peregrinación por excelencia y sus calles están llenas de gente que se mezclan unas con otras y al mismo tiempo todo lleno de negocios unos al lado de los otros que uno no sabe muy bien a donde ir y parecen dejar una pregunta en el aire: ¿dónde compramos?

Entre las muchas callejuelas que existen son muchas las personas que se van a los ghats –las escalinatas que bajan al río. Son muy largas para el visitante y necesitaríamos muchos días para poder visitarlas y conocerlas bien. Forman un todo, pero en armonía. El Ganges toma su nombre de la Diosa Ganga que nació en Kamandula, u olla de agua, del Dios creador Brahma. Se enredó Shiva según la leyenda en el pelo del Dios, del cual cayo gota a gota en la tierra como el río más sagrado del hinduismo y es en los Himalayas en donde el agua fundida mana de una cueva situada bajo el glaciar Gangotri y atraviesa las planicies del norte de La India. Son muchos los que sumergen las cenizas de sus difuntos para que sean perdonados y logren obtener la liberación (moksha) No nos permiten hacer fotografías, pero si podemos observar como personas de distintas comunidades y castas, campesinos, analfabetos, brahmanes, una viuda vestida de blanco, o, una pareja recién casada cantan el Gayatri, mantra para invocar al sol y presentan sus respetos a la Fuerza Suprema y al río que es fuente de vida. Nos dicen que alquilemos una barca para observarlo todo bien desde la distancia y vemos una gran fotografía en donde Dios no ha muerto. Y cayendo la tarde los brahmanes ejecutan los ritos de la tarde con extremada concentración. Los devotos se dirigen hacía el Templo de Vishvanath para atender la ceremonia del árti. En los ghats, preparan la lámpara de 101 mechas para ofrecer el arti al Ganges, escuchamos el resonar de las caracolas, campanas y gritos de “Gloria a la Madre Ganga” y “Gloria a Shiva” A las pocas horas de morir, el cuerpo se envuelve en un lienzo (blanco si se trata de un hombre y rojo si es una mujer) y lo ponen en la pira funeraria para ser incinerado, descendiendo hacia el Ganges. Benarés es conocida también por su Ram Lila, que se celebra en Dussehra en el mes de Octubre y es cuando se vuelven a representar episodios del Ramayana por toda la ciudad y el maharajá, la reencarnación del dios Shiva, patrocina tres semanas de celebraciones en todo su esplendor. Estamos en otro mundo.

Benarés. Aquí fue donde nació el Pandit Ravi Shankar que supo dar a conocer la música India en Occidente y fue en donde rodaron aquel célebre documental, “Entre dos mundos” La música en India- dijo alguien-, es lo que queda cuanto todo se ha olvidado y tenía razón. Pero siguiendo nuestro peregrinar nos encontramos con el buddhismo, con el jainismo, con el Sikhismo y el Templo Dorado en Amritsar al norte de la India en el Punjab más conocido como el “granero de la India” y vemos a sus guardianes con unas grandes barbas y unos ojos que nos miran diciéndonos: ¡entren, conózcanos! No quisiéramos que se pusieran serios. Y con el cristianismo tan lejos de nuestras fronteras que aun siendo minoritario sigue habiéndolo en este país. Pero no nos olvidemos de Rajastán son tantas las emociones que nos invaden, tantos los estímulos que es muy difícil darse cuenta de ello. Incluso al subir a un rickshaw tirado por un hombre delgado intentamos ayudarle, pero este no quiere...Y nos quedamos impresionados con su comportamiento, pero luego logramos entenderle.

La cultura, el arte y sus lenguas junto con las especias son algo primordial en este país de colores. A lo que Óscar Pujol añade: “Como dice La Bhagavad –Gita, lo importante es la acción en sí no los productos de la acción” y estas palabras se ven una y otra vez en nuestro viaje, en su cultura, en su arquitectura y en su alimentación. Las especias han formado una parte muy importante del comercio con otros países, los fenicios, los griegos, los árabes o los egipcios. Cada plato lleva una combinación importante de diferentes especias en diversas proporciones que no se repiten en otro plato diferente. Y volvemos a los grandes palacios que en antaño ocuparon hombres con un gran poder y que tan bien divulgó el periodista Vitold de Golish en sus libros. Pero llegó Indira Gandhi y les quitó todos sus privilegios. Enseguida nos vienen a buscar para que recorramos todo ese desierto. Ya es otra India, la que aparece ante nuestros ojos, otro clima. Contratamos un guía para que nos oriente y nos enseñé aquellos lugares, aquellos sitios que no sabríamos encontrar y este nos presenta a su hijo, al dueño de una tienda de telas y al que tiene un puesto más abajo en donde tomamos un chai, nos lleva de aquí para allá y nos dice: “es mi tío” y al mismo tiempo nos pregunta una y otra vez, ¿de donde son ustedes?

Y en ese ambiente festivo y mítico nos encontramos con la librería de un español, Álvaro Enterria que, desde un lejano 1983 llegó a La India y según sus palabras ya no se pudo marchar. “La India o te gusta o no te gusta” parece querernos decir. Y luego nos comenta: “Habéis venido en la fiesta del Holi” El gran festival de la primavera, la más colorista y exuberante de las fiestas hindúes. Se celebra durante tres días que culminan en la noche de la luna llena del mes de Phagun (Febrero-Marzo), también conocida como Phagu Purmina, el Phagu, el sagrado polvo rojo y Purmina que significa luna llena. Su origen se pierde en la noche de los tiempos y contiene elementos de ritos primitivos de fecundidad, en un momento que tiene lugar la eclosión de la primavera. Nos preguntamos: ¿qué es el Holi? Un canto a la alegría, a la desinhibición, al amor. Es la fiesta de la diversidad y de las travesuras. Anuncia la llegada de la primavera que va a tener cambios en nuestro entorno, un Invierno que finaliza. Cierra un ciclo y se abre otro con la vegetación floreciendo, así están todas las personas que nos reciben en sus casas para este reportaje.

¿Cómo comienza? Limpiando el hogar y llenándolo de energía positiva. El hinduismo ha absorbido ese homenaje a la fecundación de los ritos primitivos, una fiesta como no podía ser de otra manera dedicada a su Dios, Kama, Dios del amor. Este personaje como uno más dentro de la mitología recorre el mundo con su arco, hecho de caña de azúcar, cuya cuerda está compuesta por numerosas abejas y sus flechas que son flores de pasión. Una fiesta que también tiene mucho que ver con Krishna, octava encarnación de Vishnú. Y alguien nos pregunta: ¿dónde está esa India tecnológica y avanzada? En sus calles todos andan con móviles y al mismo tiempo lugares y lugares llenos de ordenadores. No necesitamos marcharnos a Bangalore que es la antitesis de la India. En donde sus edificios están bañados de oficinas con nombres que nos resultan tan familiares que nos hacen acordarnos de ese otro mundo que en unas horas lejanas hemos dejado atrás: Microsoft, Oracle, Sun Micro Systems. Bangalore no es sólo una ciudad digital. Es otro mundo que conjuga la tecnología y el placer, las oficinas de lujo y los pubs ingleses. Pero la India sigue siendo color y eso nos hace volver al Holi y los colores en Holi pueden ser secos, en forma de polvos, llamados Gulal, o, líquidos coloreados, conocidos con el nombre de Rang. Antiguamente en la preparación- todo cambia-, de estos colores se utilizaban pigmentos naturales obtenidos de plantas, pero entró la demanda de unos productos que proporcionarán un color más intenso y duradero y llegó la química a sus hogares, aunque actualmente tienden a la fabricación casera de las antiguas recetas.

¿Y la sociedad india, como es? Es muy compleja y se rige por una cantidad de reglas muy estrictas, si bien las podemos matizar o eludir a menudo. Las reglas están para señalar el ideal, luego se adaptan a muchas circunstancias y admiten muchas excepciones. Si uno vive según las normas hindúes y se adapta a sus costumbres, la gente es abierta y tolerante y la sociedad te hace un sitio.

Nos invitan a entrar en una de sus casas y entramos, las amas de casa nos esperan mientras que con harina y polvo de colores han trazado sobre el suelo de tierra golpeada y debidamente pulida complicados dibujos geométricos. En el centro han levantado un pequeño rimero de leña y allí encienden el fuego con la tea entre gritos festivos. Como curiosidad, el Holi lo celebran en todo el País, ya que se encuentran seguidores de todas las confesiones de la India. El sentimiento es tan festivo que obliga a los participantes a sobreponerse a esos malos sentimientos y rencillas además de tener el poder de borrar las diferencias entre ricos y pobres ya que los colores no conocen ninguna distinción. Y es al final del día cuando todos se reúnen, familiares con amigos, primos con hermanos y reparten dulces, entre ellos, el más especifico es gujiya, beben thandai e intercambian regalos. Y al final dejamos esas figuras geométricas llamadas rangoli en que comienza un ciclo y termina otro.