“La expresión preferida de un psicópata es: ¡que se joda!”

¿Qué son los psicópatas? Si nos planteamos esta pregunta y pretendemos dibujar su perfil, seguramente se nos vengan a la cabeza ejemplos del cine, la televisión o de algún libro que hayamos leído, pero nada como un psicópata real.

Por esta razón, hemos conversado con Andreu Martín, uno de los mejores escritores de novela negra de España. Licenciado en psicología, este narrador asegura: “No dibujo a mis personajes conforme a los libros para que no me queden mecánicos, me gusta que mis protagonistas sean poliédricos, incluso contradictorios con la ciencia”.

“Un psicópata es una persona que padece una enfermedad mental, y en concreto un trastorno antisocial de la personalidad”, asegura Miguel Gutiérrez, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría.

Si atendemos a esta apreciación literaria y a la definición del psiquiatra, entonces... ¡un momento! Si todos los psicópatas que recuerdo -ahora me vienen a la cabeza Hannibal o El Joker- matan sin piedad... Quizá lo que ocurre es que muchos estamos equivocados en el concepto de lo que es un verdadero psicópata.

No es necesario matar para ser considerado un psicópata. El psiquiatra Miguel Gutiérrez afirma que “psicópata no equivale a asesino, hay muchas personas psicópatas que no han asesinado nunca, pero dentro del mundo de los asesinos la mayoría sí que son psicópatas”, afirma.

Andreu Martín comparte la idea del psiquiatra y asegura que “los psicópatas son muy inteligentes y no suelen matar porque si lo hacen se buscan un problema. Al tratarse de una enfermedad mental hay momentos en los que se desequilibran y pueden hacer daño a otras personas, pero no tienen por qué matar”.

Tanto Miguel Gutiérrez como el novelista Andreu Martín coinciden en identificar una serie de características que definen a un psicópata:

• Una persona con una cruel despreocupación por los sentimientos de los demás. Desprecia profundamente a quien expresa sentimientos humanitarios.

• Falta de empatía con los demás: son incapaces de sentir o experimentar las emociones ajenas, lo que los demás sienten o perciben. Son personas egoístas y egocéntricas.

• Tienen actitudes irresponsables y rechazan las normas: no admiten reglas ni obligaciones sociales, lo que les lleva a tener una incapacidad para mantener relaciones sociales duraderas.

• Tienen una baja capacidad de frustración.

• Son personas muy impulsivas y suelen tener descargas agresivas, lo que no significa que sean comportamientos mantenidos.

• No tienen sentimientos de culpa, hagan lo que hagan.

• No aprenden de su propia experiencia, ni siquiera aprenden del castigo, por lo que nunca asumen sus propias responsabilidades y atribuyen todas las culpas a los demás.

En palabras del escritor catalán, “la expresión preferida de un psicópata es: ¡que se joda!”. Nos cuenta que si, por ejemplo, alguien hace una fiesta en casa pero sólo hay sitio para seis personas y debería invitar a dos más, el psicópata no se preocuparía lo más mínimo de quién no pudiese venir: ¡qué se joda!, diría.

Estos rasgos pueden ser leves, moderados o graves. “Una persona con una psicopatía leve puede ser ingeniero, profesor... con vidas más o menos ajustadas. Pero la norma del psicópata es que estas características estén bien definidas, por lo que son personas muy complejas y con cierta peligrosidad social, explica Miguel Gutiérrez, también catedrático de psiquiatría de la Universidad del País Vasco. Rasgos bastante comunes en mucha gente, en algunos casos demasiado cercana a nosotros o... incluso uno mismo.

“Yo nací en una sociedad paranoide en la que la competitividad nos angustiaba mucho y hemos evolucionado a una sociedad regida por las reglas psicopáticas. Aquel sufrir por ser el primero se ha convertido en ser el primero caiga quien caiga y mediante cualquier método. Esto es psicopatía”, asegura Martín.

Además nos acerca, y tan cerca, ejemplos de banqueros, políticos... “que no tienen el mínimo escrúpulo con el dinero y las propiedades de las personas. Toman determinaciones sin pestañear, simplemente porque piensan que la vida es así y no queda más remedio”.

Un mundo competitivo, exhibicionista que, según el psiquiatra Gutiérrez, “lleva a la gente a tener un comportamiento psicopático en el sentido de que no les importa nada más. Personas que roban millones de euros y a pesar de que saben que en su país hay tantos parados, le da igual, cumplen criterios de psicopatía, antisocial y despreocupación”.

¿Quién no ha visto a su alrededor, o incluso en uno mismo, comportamientos egoistas, egocéntricos, narcisistas y carentes de responsabilidad? Si tiene estos rasgos ya cumple con el 50 % de las características que hemos nombrado de un psicópata. Gente con corbata, traje, maletín o vaqueros y polo... que esconden una personalidad cuanto menos difícil.

Viendo que se trata de un “problema” que afecta a más gente de la que hasta ahora pensábamos, nos planteamos otra cuestión, ¿se puede curar la psicopatía?

El psiquiatra Miguel Gutiérres afirma que “es un asunto muy problemático porque estas personas no son conscientes de estar enfermos ni de padecer nada, por tanto los tratamientos que hacen suelen ser forzados por circunstancias, casi siempre de tipo legal”.

Las nuevas tecnologías: fuente de psicopatía. “La comunicación se está perdiendo”, ¿cuántas veces hemos escuchado esta frase? Y es verdad, el móvil, los ordenadores, la televisión, los vídeo juegos han llegado y lo han hecho para quedarse, y con ellos se ha marchado buena parte del sentido de la comunicación.

Y en esta sociedad psicopática de la que hablamos tiene mucho que ver las nuevas formas de comunicación que estamos desarrollando. Andreu Martín nos ayuda a entenderlo con un ejemplo muy cercano: “cuando yo era joven y quería ligar con una chica, me daba vergüenza acercarme a ella y entablar conversación porque me ponía colorado, no sabía dónde mirar y la reacción de la otra persona me asustaba. Hablar por teléfono era mucho más sencillo porque no le veías los ojos y ella no sabía si te sonrojabas o tu labio temblaba”.

Incluso hablando por teléfono, a pesar de que no ves a la otra persona, puedes detectar el nerviosismo en el tono de voz, el tartamudeo de la primera vez o el silencio que llega porque no sabes qué decir.

Sin embargo, ahora vuelan las opciones: whatsapp en el móvil, facebook en todas partes o el inmediato twitter. Ya no hay rubor, vergüenza, miradas, ni siquiera silencio porque siempre tienes la excusa de decir: perdón, no lo había leído.

Estas nuevas tecnologías potencian que todo el mundo diga lo que le da la gana cuando le da la gana y como le de la gana, no importa la reacción de la otra persona. “Esto es totalmente psicopático: un psicópata hace lo que quiere porque le da exactamente igual la reacción del otro”, expone Martín, como si se tratara de una de sus novelas.

Un psicópata, ¿nace o se hace? “Es una respuesta que aún no he encontrado en todos los libros que he leído. Teniendo en cuenta todas las variantes que se juegan desde que un niño es concebido, es muy difícil decir si un psicópata nace así o es consecuencia del exterior”, responde el novelista

Y volvemos a nuestra percepción, bastante equivocada, para muchos, de lo que es un psicópata: “La peor matanza en un colegio de Estados Unidos deja 26 muertos”. Sentados en nuestro sofá nos sobrecogemos al escuchar este titular en un informativo, al abrir una página de noticias en Internet o al ojear un tradicional periódico impreso: ¡Un psicópata!.., pensamos.

“Estas personas que matan masivamente no tienen por qué ser necesariamente psicópatas (padecer un trastorno psiquiátrico específico), pueden tener otros muchos trastornos o influir otras variables”, recalca el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría.

Hay que admitir también que hay personas malas, sin más, que no tienen una enfermedad psiquiátrica. ¿Y qué es entonces una persona mala? “La maldad es una distorsión humana, no una enfermedad mental”, asegura el doctor Gutiérrez. Un psicópata suele ser una mala persona; no se preocupa por los sentimientos de los demás, anteponen sus necesidades a las de cualquiera, son agresivos en muchas ocasiones... y eso se entiende como maldad. Pero hay personas que no cumplen las características de un psicópata y simplemente son malas.