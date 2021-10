Libros recomendados

Amazon desatado

Brad Stone

Indicios



Hace casi diez años Brad Stone capturó el ascenso de Amazon en The Everything Store. Desde entonces, Amazon se ha expandido exponencialmente, inventando productos novedosos como Alexa e interrumpiendo innumerables industrias, mientras que su fuerza laboral se ha quintuplicado en tamaño y su valoración se ha disparado a más de un billón de dólares. El imperio de Jeff Bezos, que en sus comienzos estaba ubicado en un garaje, ahora se extiende por todo el mundo. Entre servicios como Whole Foods, Prime Video y la unidad de computación en la nube de Amazon, AWS, más la propiedad de Bezos en The Washington Post, es imposible pasar un día sin encontrar su impacto. Vivimos en un mundo dirigido, abastecido y controlado por Amazon y su revolucionario fundador.

Brad Stone presenta un retrato vívido y profundamente informado de cómo un Jeff Bezos convirtió una pequeña startup de venta de libros a través de Internet en una de las empresas más poderosas y temidas de la economía global. Stone también investiga la evolución del propio Bezos, quien comenzó como un tecnólogo dedicado a construir Amazon, pero que se transformó para convertirse en un multimillonario del espectáculo, con ambiciones globales y espaciales; y siendo protagonista habitual de la prensa cuando su vida personal salpicó los noticiero.

Definitivo, oportuno y revelador, Stone proporciona un retrato sin adornos de un hombre y una compañía que estada desatada, sin límites que la condicionen, y sin la cual no podríamos imaginar la vida moderna. Se habló mucho sobre los comienzos de Amazon, pero nunca hasta este libro se ha informado sobre todas las unidades de negocios que tiene la compañía actualmente y sobre las que está trabajando para el futuro. Tampoco se había investigado extensivamente hasta ahora sobre las otras actividades de Jeff Bezos