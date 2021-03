Los padres a través de la gran pantalla

El cine es una inestimable guía para la vida. Fotograma a fotograma hemos aprendido a vencer nuestros miedos de la infancia, a resolver nuestros problemas escolares, a dar nuestro primer beso, a superar una ruptura e incluso cómo ser un buen... o un mal padre.

Y es que la del progenitor y la relación con sus descendientes, es sin duda alguna, una de las figuras más retratadas en el séptimo arte. Además, la mayoría de largometrajes están imbuidos por un maniqueísmo que facilita al espectador donde posicionarse, valorando rápidamente con un bueno o malo, la en algunos casos, muy compleja labor del padre de turno.

Pero todos, los mejores y los peores, merecen su reconocimiento y más en una fecha tan señalada. Para celebrar el Día del Padre hacemos un repaso a algunos de los mejores (y los peores) padres de cine.

LOS MEJORES

GUIDO OREFICE (‘LA VIDA ES BELLA’). El personaje interpretado por Roberto Benigni convirtió uno de los conflictos más sangrientos de la historia de la Humanidad en un juego infantil para que su hijo conservase la inocencia. Guido intentará desplegar todo su ingenio para alejar al pequeño de los horrores del Holocausto y mantener su inocencia intacta. Para ello le convencerá de que, en realidad, todo es un juego en el que llorar y pedir comida resta puntos y esconderse de los soldados ayuda a ganarlos. El premio, un tanque. A medida que pasan los días, la fantasía y el amor incondicional de Guido mantendrá vivo a su hijo, un gesto que el pequeño reconocerá ya en su etapa adulta como el mayor regalo que jamás le hizo su padre.

MARLIN (‘BUSCANDO A NEMO’). El sobreprotector padre de Nemo cruzó todo un océano para encontrar a su hijo. Una gesta que probablemente hoy en día haría más de uno en cuanto su vástago no responde al teléfono móvil después del primer “biiiip”.

SAM (’YO SOY SAM’). Sam Dawson es un discapacitado que deberá luchar por conservar la custodia de su pequeña hija, ya que el Estado considera que no está capacitado para hacerse cargo de su educación. De su defensa se encargará una prestigiosa abogada, Rita Harrison (Michelle Pfeiffer), cuyo desinterés y frialdad inicial cambiarán tras conocer a Sam, descubrir el amor que siente por su hija y comprobar su determinación por defender sus derechos como padre. Sean Penn dio vida a un padre soltero con discapacidad mental que hace todo lo posible para que la ley no le quite a su hija en este desgarrador drama.

CHRIS GARDNER (‘EN BUSCA DE LA FELICIDAD’). Múltiples conflictos económicos dejan a Chris (Will Smith), un concienciado padre de familia, en la calle. Abandonado por su compañera (Thandie Newton), se ocupa de su hijo (Jaden Christopher Syre Smith) e intenta suplir con amor la falta de recursos. Will Smith fue uno de tantos padres que lamentablemente podrían tener un número propio en el Circo del Sol haciendo malabares entre su trabajo y el cuidado de su hijo en la tierra de las Oportunidades.

HUGH GLASS (‘EL RENACIDO’). Basada en hechos reales, El renacido (The Revenant) es una experiencia cinematográfica fascinante y visceral que retrata la épica historia de supervivencia y el extraordinario poder del espíritu de un hombre. Durante una expedición en las tierras salvajes americanas, el legendario explorador Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) es brutalmente atacado por un oso y dado por muerto por los miembros de su propia partida de caza. En su cruzada por sobrevivir, Glass supera inimaginables tribulaciones, además de la traición de su confidente John Fitzgerald (Tom Hardy). Guiado por la pura determinación y el amor de su familia, Glass deberá superar un duro invierno mientras busca sin descanso un motivo para seguir adelante y encontrar la redención. Leonardo DiCaprio recorrió malherido todo el salvaje y viejo Oeste durmiendo en el cadáver de un caballo y comiendo alimentos crudos que distan mucho del sofisticado sushi. Y todo sólo para vengar la muerte de su hijo.

JOSEPH COOPER (‘INTERESTELLAR’). Al ver que la vida en la Tierra llega a su fin, un grupo de exploradores, entre los que se cuenta Cooper (McConaughey), decide embarcarse en la que puede ser la misión más importante de la historia de la Humanidad. Así, emprenderán un viaje más allá de nuestra galaxia para descubrir si las estrellas pueden albergar el futuro de la humanidad. McConaughey podrá obligar a su hija a comer verdura hasta que sea mayor de edad después de viajar entre universos para salvarla a ella y a la Humanidad.

SEÑORA DOUBTFIRE (‘SEÑORA DOUBTFIRE’). El eterno Robin Williams dio vida al típico padre-amigo que intentaba pasar todo el tiempo posible con sus hijos. Tanto que se travistió para poder hacerlo. Es una solución que además puede ayudarte a redescubrir tu sexualidad.

VITO CORLEONE (‘EL PADRINO’). Don Vito Corleone (Marlon Brando) es el jefe de una de las ‘Cinco Familias’ que ejercen el mando en la Cosa Nostra de Nueva York en los años cuarenta. Así, el Padrino es un hombre de honor con un código moral propio. Sin ir más lejos, es generoso con los amigos, a los que nunca niega un favor, aunque totalmente implacable con los adversarios. Brando siempre intentó inculcar importantes valores a sus hijos como la familia o la lealtad. Además, trató de que no siguiesen sus pasos pero al mismo tiempo respetó sus decisiones. El equilibrio perfecto entre sobriedad y comprensión.

BRYAN MILLS (‘VENGANZA’). Liam Neeson estaba un viernes como otro cualquiera viendo Tú cara me suena cuando se enteró de que una red de traficantes de mujeres había secuestrado a su hija, que estaba de viaje en Francia. Así que aprovechó sus casuales años de experiencia como agente especial para salir en su busca.

NOAH LEVENSTEIN (‘AMERICAN PIE’). Levenstein fue un padre para Jimbo y para millones de atolondrados adolescentes que vieron American Pie y descubrieron algunos misterios de la sexualidad que tanto les apabullaba. La película fue más didáctica que toda la serie de Érase una vez el cuerpo humano.

Edward Bloom (‘Big Fish’). Edward Bloom no tiene una buena relación con su padre pero, tras enterarse de que padece una enfermedad terminal, regresa a su hogar para estar a su lado en sus últimos momentos. Una vez más, el protagonista se verá obligado a escucharlo mientras cuenta las interminables historias de su juventud. Pero, en esta ocasión, hace un esfuerzo y trata de averiguar cosas que le permiten conocer mejor a su padre, aunque para ello tendrá que separar claramente realidad y fantasía, elementos que aparecen siempre mezclados en los relatos de su progenitor. Finalmente, Bloom llega a la conclusión que su padre se convirtió en sus historias tras años de narrarlas, y que vivirá por siempre en ellas.

Antonio (El ladrón de bicicletas). En esta película de los años 40, Antonio, un obrero en paro en la Roma de la posguerra, consigue un sencillo trabajo pegando carteles a condición de que posea una bicicleta. El protagonista consigue comprarse una, pero el primer día se la roban y es ahí cuando comienza una gran aventura junto a su hijo intentando recuperar su bicicleta. Una de las películas sobre padres e hijos que nos hace reflexionar sobre la fragilidad de nuestros pensamientos y la importancia de apreciar lo que tenemos.