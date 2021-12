Magritte en Madrid

Quien ame el arte hará bien en visitar la exposición «La máquina Magritte», que hasta el próximo 30 de enero estará abierta al público en el museo Thyssen Bornemisza, integrada por casi cien obras del pintor surrealista belga René Magritte (1898-1967).

Magritte es considerado por los intérpretes de su obra artística un filósofo que pinta. A lo largo de su vida se preocupó por teorizar acerca del vínculo entre la palabra, el objeto y el cuadro; siendo su pintura «Los dos misterios» (1966), que no se incluye en la muestra del Thyssen, paradigmática en este aspecto. En ella, a partir de los tres elementos principales que la componen (el dibujo de una pipa, el texto «Ceci n’estpas une pipe» [«Esto no es una pipa»] y la silueta gris de otra pipa de mayor tamaño), pretende evidenciar que la relación que se da entre las palabras y lo que significan, entre el término «pipa», la representación de una pipa y la idea de lo que es una pipa, no es de semejanza, sino de similitud ya que no existe una esencia que las constituya; es decir, quiere hacernos ver que las palabras y las imágenes tan solo son espejo de sí mismas y no remiten a un modelo externo del que serían simples copias ubicadas en un nivel inferior a él.

En La máquina Magritte se exhibe un cuadro de contenido filosófico: «Los orígenes del lenguaje», del año 1955.

Es esta una creación de distinta naturaleza a «Los dos misterios». Porque no aparece ninguna palabra, aunque también se nos presentan tres objetos: lo que aparenta ser la cúspide de un menhir, se supone que hincado en la tierra, el mar en calma y el cielo poblado de cúmulos.

¿Qué tiene que ver esta imagen con los orígenes del lenguaje? A juicio del filósofo Michel Foucault, en el comienzo del mundo reinaba el caos: nada se podía nombrar. Las cosas se habrían formado por azar y carecerían de origen, simplemente emergieron. Sin embargo, para Magritte parece ser que los acontecimientos no se desarrollaron de esta suerte puesto que nos lo anuncia en el título de la obra: el lenguaje humano tiene un origen.

Aquí no hay hombres, no hay animales, no hay plantas. Hay piedra, hay agua, hay aire, hay luz y, por consiguiente, hay color. Estamos en el primer día de la Creación, según la cosmogonía judeocristiana. Al Hombre, Dios lo creó en su sexta y última jornada de trabajo. Hace unos seis mil años.

Es posible que Magritte no siguiese este esquema cuando pintó el cuadro; pero aun si fue así en verdad no se muestran hombres. ¿Surge el lenguaje y nosotros ausentes? Sí, porque se trata de una imagen subjetiva: existe porque hay, al menos, un ser humano que está observando la escena, que está admirando el pétreomonumento megalítico, el mar verdoso y el cielo nuboso.

Coexiste el hombre con estas cosas. Y el lenguaje, nos está sugiriendo Magritte, procede de ellas, emana de ellas. ¿De qué manera lo consiguen?

Creando una necesidad. Frente al espectáculo de la naturaleza con la que lo ponen en contacto sus sentidos, el hombre se siente incitado, apelado, a darle un nombre a las múltiples cosas que percibe a través de sus órganos sensoriales: los ojos, los oídos, la nariz, la lengua, la piel... No solo para diferenciarlas entre sí y de sí mismo, y ordenarlas, sino sobre todo, dada su naturaleza social, para poder comunicarlas y compartirlas con sus congéneres.

En presencia de la misma visión, los demás animales, incluidos los grandes simios, no supieron ni saben darle un nombre a los objetos que se manifiestan ante ellos, por eso carecen de lenguaje articulado. Sin embargo, eso no implica que vivan en el caos; seguramente se desenvuelven en un mundo ordenado de una manera distinta a como lo hemos ordenado los humanos con nuestro lenguaje, la cual desconocemos. Si no fuese de esta forma ya se habrían extinguido.

Estas son mis conclusiones; mas «No es en Montaigne sino en mí donde encuentro todo lo que veo en él», escribió Blaise Pascal en sus «Pensées». Pensamiento en todo aplicable a mi análisis del cuadro «Los orígenes del lenguaje», de René Magritte.