Novedades literarias

Tengo un sueño. Ensayos, discursos y sermones

Martin Luther King

Alianza



Tal vez no sea exagerado decir que Martin Luther King puede contarse entre las figuras más relevantes de la segunda mitad del siglo XX. Pastor baptista, las protestas y actos resultantes de la detención de Rosa Parks, junto con su carisma y personalidad, acabaron situándolo al frente del movimiento por los derechos de la población de raza negra en EE.UU. y determinando su labor activista. Conocedor de las tesis de Gandhi, King hizo suyas las tesis de la no violencia, pero estimó indispensable complementarlas mediante la acción económica y política, así como no separar la lucha contra el racismo de la lucha por la redistribución de la riqueza y de la desobediencia activa a las leyes injustas.